Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete 4, Manuel Lujan (Arturo García Sancho) riceverà un’allettante proposta di lavoro da Pedro in una fabbrica di Milano. Il marchesino chiederà alla moglie Jana (Ana Garcés) di accompagnarlo in questa nuova avventura lontano dalla Spagna, ottenendo da lei una risposta positiva.

Manuel riceve una proposta di lavoro a Milano

Manuel riceverà una proposta di lavoro da Pedro, che lo inviterà a raggiungere Milano per lavorare presso una fabbrica che si occupa della progettazione di aeroplani. Il marchesino prenderà in considerazione l'offerta per via della sua passione per l'aeronautica, nonostante avesse promesso ai genitori di starci lontano.

Manuel penserà di accettare di trasferirsi in Italia, ma prima si confronterà con Jana, visto che la ragazza è incinta. Le dirà che lascerà la Spagna solo insieme a lei e per questo le chiederà se vuole seguirlo in questa nuova avventura.

Jana accetta di seguire Manuel

Jana risponderà positivamente alla richiesta di Manuel, dichiarando di essere pronta a seguirlo anche in capo al mondo. La coppia progetterà di lasciare la Spagna in tempi brevi per non compromettere la gravidanza. Jana sarà entusiasta, anche perché potrà allontanarsi dalla suocera Cruz. Allo stesso tempo, non saprà trovare le parole giuste per comunicare a Curro che presto lascerà La Promessa insieme a Manuel.

Cruz ha ribadito di disprezzare Jana durante il suo matrimonio con Manuel

Negli appuntamenti de La Promessa trasmessi a settembre su Rete 4, Jana ha sfidato Cruz, invitando tutto lo staff al suo matrimonio. La marchesa non ha potuto permettere che tra i banchi della cappella ci fossero tutti i suoi domestici, uno smacco troppo grande che avrebbe avuto conseguenze gravi per la famiglia Lujan. Cruz (Eva Martin) ha dichiarato guerra a Jana, ma lei non ha voluto rinunciare ad avere Pia Adarre, Maria (Sara Molina), Simona e Candela, ma anche Vera e Lope, che le hanno dimostrato sempre molto affetto. Manuel e Jana sono diventati marito e moglie dopo aver superato tanti ostacoli. La domestica è riuscita a ottenere alcuni suoi ospiti alle nozze eccetto Simona, Candela e Teresa, che sono rimaste alla tenuta.

Dopo la cerimonia, Cruz ha preso da parte la nuora, ribadendole di provare disprezzo nei suoi confronti. Allo stesso tempo, la marchesa ha dovuto guardarsi le spalle dall'arrivo di Leocadia, che ha dato il suo sostegno a Jana e Manuel.