Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano la risoluzione di un giallo che va avanti fin dalla prima puntata della soap. Le nuove puntate in onda su Rete 4 porteranno alla luce la veritàsu quello che è accaduto a Dolores. Jana scoprirà che l’assassina di sua madre è Leocadia. Sarà proprio quest’ultima, amica perfida della marchesa, a confessare i suoi crimini alla moglie di Manuel. Ma per Jana ci sarà un epilogo tragico: Leocadia le sparerà per vendicarsi di Cruz, togliendole la vita.

Jana scopre che Dolores è stata uccisa da Leocadia su ordine di Cruz

Prima di morire, Jana verrà a conoscenza della verità sull’omicidio di sua madre. Leocadia le racconterà ciò che accadde decenni prima a La Promessa, confessando di essere stata lei a uccidere Dolores. Ma non sarà tutto: Leocadia rivelerà anche altri dettagli sulla morte dell’amante di Alonso. Sarà Cruz ad emergere come mandante dell’omicidio. Jana scoprirà così il coinvolgimento diretto della suocera nella scomparsa di sua madre, ma dovrà affrontare anche altre rivelazioni sconvolgenti.

Leocadia toglie la vita a Jana per farla pagare a Cruz

Leocadia confesserà a Jana di aver tolto la vita anche a Carmen, la prima moglie del marchese e madre di Catalina, sempre su ordine di Cruz.

Il movente sarà lo stesso: eseguire gli ordini della marchesa per ottenere un riconoscimento sociale. Tuttavia, nonostante anni di obbedienza, Leocadia non riceverà mai ciò che le era stato promesso. Nelle puntate già trasmesse su Rete 4, si è scoperto che Cruz aveva incaricato Romulo di eliminare Leocadia, ma il maggiordomo decise di risparmiarle la vita. La fine tragica che Cruz desiderava per la sua amica è stata rivelata in una conversazione con Petra. Dopo tutte le verità emerse, Leocadia punterà un’arma contro Jana e farà fuoco, con l’intento di vendicarsi di Cruz. La marchesa verrà incriminata per l’omicidio della nuora grazie a un bottone che Leocadia metterà tra le mani di Jana.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Leocadia si è avvicinata a Jana

Nelle puntate precedenti de La Promessa andate in onda su Rete 4, Leocadia è arrivata alla tenuta, sorprendendo Cruz che la credeva morta. Stabilitasi a palazzo, si è avvicinata a Jana e Catalina, con cui ha avuto conversazioni private e confidenziali. Nel frattempo, Samuel e Maria si sono scambiati un bacio, mentre Teresa ha scoperto una stanza segreta dietro la parete della camera di Cruz, suscitando la curiosità di Lope, Vera e Marcelo. Catalina, intanto, si è ripresa dopo la rottura con Pelayo, decisa a portare avanti la gravidanza da sola, senza un uomo accanto. Spazio anche alle vicende di Manuel, che ha annunciato il suo imminente matrimonio con Jana.