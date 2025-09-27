Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano nuove scoperte nella stanza segreta. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Jana accoglierà Ramona alla tenuta per mostrarle alcuni oggetti rinvenuti nella camera misteriosa. Il colpo di scena arriverà quando la donna riconoscerà gli oggetti come appartenenti a Dolores. Nel frattempo, Cruz sarà turbata non solo dalla presenza della nuora, ma anche dal fatto che la guaritrice si trovi nella sua casa.

Jana e Curro continuano le indagini sulla stanza segreta

Il mistero legato alla stanza segreta proseguirà con le indagini di Jana e suo fratello Curro.

Quest’ultimo, sempre più ossessionato dalla vicenda, insisterà per coinvolgere anche Ramona. Nel frattempo, Jana si confiderà con Pia per ricostruire ciò che è stato scoperto fino a quel momento all’interno della camera nascosta dietro la parete della stanza di Cruz. Sebbene la verità sia ancora lontana, una nuova scoperta potrebbe dare una svolta alle indagini. Intanto, Jana e Curro spingeranno Ramona a collaborare con loro nell’esplorazione del passaggio segreto.

Ramona arriva a La Promessa e vede oggetti di Dolores

Ramona giungerà a La Promessa e osserverà alcuni oggetti che Jana le mostrerà, rinvenuti nella stanza segreta. Dopo averli esaminati, l’anziana donna confermerà che appartengono a Dolores, madre di Curro e Jana.

I due fratelli avranno così un nuovo elemento da aggiungere al complesso mosaico della vicenda, ma le informazioni raccolte non basteranno ancora a chiarire cosa sia realmente accaduto, né il motivo per cui alcuni effetti personali della loro madre si trovassero lì. Alla tenuta, l’arrivo di Ramona provocherà agitazione: Cruz e Petra scopriranno la sua presenza nel palazzo, e la marchesa, in particolar modo, sarà contrariata, non volendo persone indesiderate nella sua abitazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cruz ha convocato Romulo

Nelle precedenti puntate de La Promessa trasmesse su Rete 4, Cruz si è mostrata particolarmente contrariata per l’arrivo di Leocadia alla tenuta. Anni prima, la marchesa aveva ordinato a Romulo di eliminare la sua amica, ma ha scoperto che il maggiordomo non ha eseguito il suo comando.

Cruz ha convocato Romulo per chiedergli spiegazioni, e lui ha ammesso di non aver avuto il coraggio di uccidere una donna incinta. La marchesa è rimasta sconvolta dalla rivelazione, poiché ignorava che Leocadia avesse un figlio. Nel frattempo, Jana e Manuel si sono sposati e hanno celebrato le nozze con una festa organizzata dalla servitù. Intanto Catalina, che ha rivelato ai suoi familiari di avere intenzione di lasciare il palazzo per trasferirsi a casa di sua zia Clara.