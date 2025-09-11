Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano la tragica fine di una delle protagoniste. Nei prossimi episodi in onda su Rete 4, Leocadia sparerà a Jana, che perderà la vita. Poco prima di compiere il gesto, l’amica di Cruz confesserà alla moglie di Manuel di essere stata lei a uccidere Dolores, sua madre, e Carmen, la prima moglie di Alonso. Quei delitti furono commessi su ordine diretto della marchesa, mentre l’omicidio di Jana sarà per Leocadia un mezzo per far finire Cruz in carcere, accusata della morte della propria nuora.

Leocadia uccide Jana per vendicarsi di Cruz

Leocadia si troverà da sola in stanza con Jana e le confesserà tutti i crimini commessi in passato. L’amica della marchesa rivelerà a Jana: "Tu sei stata solo una pedina in una partita tra regine". Leocadia metterà al corrente la moglie di Manuel di quanto accaduto anni prima: dall’omicidio di Carmen, madre di Catalina e moglie del marchese, all’uccisione di Dolores, madre di Jana e Curro. Questi delitti furono commissionati da Cruz e portati a termine da Leocadia. Dopo aver sperato invano di ottenere un posto in società in cambio dei crimini compiuti, Leocadia deciderà di uccidere Jana per vendicarsi della marchesa.

Leocadia fa incriminare Cruz per l'omicidio di Jana

Leocadia, prima di liberarsi di Jana, le illustrerà il suo piano. L’amica della marchesa proseguirà il racconto giustificando i crimini commessi con la frase: "L’ho fatto per Cruz". In seguito, confesserà a Jana: "Tu sei la mia vendetta contro Cruz". Leocadia, infatti, vorrà punire la marchesa per non averle mai dato ciò che le aveva promesso in passato. Il suo piano sarà studiato nei minimi dettagli: l’omicidio di Jana dovrà ricadere interamente sulla moglie di Alonso.

Dopo aver sparato nella pancia della ragazza, Leocadia metterà nella mano della vittima la prova decisiva del delitto, un bottone dell’abito di Cruz, che porterà all’incriminazione della marchesa e al suo arresto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria ha confessato a Jana il suo amore per Samuel

Nelle precedenti puntate de La Promessa, Maria e Samuel si sono scambiati un bacio. In seguito all’avvicinamento con il sacerdote, la cameriera è apparsa distratta e più taciturna del solito. Il cambiamento improvviso di Maria non è passato inosservato agli occhi attenti delle sue amiche, Teresa e Jana, che hanno scoperto quanto accaduto grazie alle confidenze ricevute dalla ragazza. Nel frattempo, Leocadia è arrivata alla tenuta, lasciando Cruz sconvolta, convinta che fosse morta. Anche Petra, Simona e Candela sono rimaste sorprese dal suo ritorno, poiché anche loro erano convinte che l’amica della marchesa fosse deceduta anni prima.