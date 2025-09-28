Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti di forte ansia e preoccupazione alla tenuta della famiglia De Luján a causa della malattia di una delle protagoniste. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Petra non si presenterà al lavoro e tutti temeranno il peggio. Nessuno avrà il coraggio di verificare se la governante sia ancora viva, temendo che possa essere deceduta. Nel frattempo, verranno affrontate le vicende di Adriano, profondamente turbato per la partenza di sua moglie Catalina.

Petra si ammala gravemente

I prossimi episodi de La Promessa si concentreranno sulle gravi condizioni di salute di Petra.

Nonostante i rapporti tesi con i colleghi, il personale sarà in apprensione per ciò che le sta accadendo. Alla tenuta, diversi noteranno che Petra si alimenta a malapena, aggravando ulteriormente la situazione. Maria Fernandez cercherà di offrirle supporto, ma nemmeno le sue parole riusciranno a sollevarla. Le condizioni fisiche della governante peggioreranno, suscitando preoccupazione, e le cure non avranno alcun effetto.

Nessuno vuole controllare se Petra sia ancora viva o se sia deceduta

Nel frattempo, ci sarà un colpo di scena quando Petra, inaspettatamente, non si presenterà al lavoro. Un fatto insolito, considerando la sua dedizione al servizio nel palazzo del marchese. La servitù temerà quindi il peggio e sarà profondamente preoccupata per la vita della collega.

Nessuno, però, avrà il coraggio di verificare se Petra sia viva o morta. Le anticipazioni spagnole de La Promessa non chiariscono se alla tenuta si assisterà a una nuova scomparsa o se si tratterà di un falso allarme. Intanto, a palazzo regnerà il turbamento per la recente partenza di Catalina. L’assenza della figlia di Alonso si farà sentire e sarà motivo di grande sconforto per Adriano, che mediterà di lasciare la tenuta dopo l’addio della moglie.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Romulo ha confessato a Cruz di non avere ucciso Leocadia

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Cruz e Petra sono rimaste sconvolte nel vedere Leocadia viva e vegeta. Entrambe la credevano morta, poiché anni prima la marchesa aveva ordinato a Romulo di ucciderla.

Tuttavia, il maggiordomo ha confessato a Cruz di non aver eseguito l’ordine, dopo aver scoperto che Leocadia era incinta e non se l’era sentita di compiere un delitto così atroce. Spazio anche alle vicende di Jana e Manuel, che si sono sposati e hanno festeggiato il matrimonio con la servitù, la quale ha organizzato una festa in loro onore. Nel frattempo, Catalina ha affidato a Curro la gestione della tenuta, in vista della sua imminente assenza. La figlia di Alonso ha infatti deciso di lasciare il palazzo per trascorrere gli ultimi mesi di gravidanza a casa di sua zia.