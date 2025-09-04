"No, grazie, siamo al completo". Con questa battuta, Tina Cipollari ha replicato alle dichiarazioni rilasciate da Mario Adinolfi in un’intervista con Lorenzo Pugnaloni. L'ex naufrago ha raccontato che, dopo l’esperienza all'Isola dei Famosi, gli piacerebbe diventare la "seconda voce maschile" a Uomini e Donne.

La replica di Tina Cipollari sul web

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni nella rubrica Casa Lollo, Mario Adinolfi ha espresso il desiderio di diventare opinionista a Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino: "Mi piacerebbe diventare la seconda voce maschile".

In poco tempo, le sue affermazioni hanno fatto il giro del web, arrivando fino a Tina Cipollari, che ha replicato: "No, grazie, siamo al completo".

Il commento di Cipollari, però, non è passato inosservato a Mario Adinolfi, tanto che ha deciso di rispondere allo storico volto del dating show di Maria De Filippi: "Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti".

Il nuovo progetto di Mario Adinolfi dopo l'Isola dei Famosi

Mario Adinolfi è stato uno dei protagonisti dell'Isola dei Famosi 2025, arrivando a un passo dal vincere il reality show. Di recente ha iniziato un tour in giro per l'Italia per presentare il suo libro "L'Isola", un romanzo in cui ripercorre la propria esperienza televisiva trasformandola in un racconto introspettivo dal ritmo serrato che assume i tratti di un thriller e diventa uno sguardo profondo sulle domande di senso della contemporaneità.

Il commento di alcuni utenti del web

Il botta e risposta a distanza tra Adinolfi e Cipollari non è passato inosservato agli utenti di X.

Un utente ha ironizzato: “Duello social tra giganti della tv”. Un altro ha commentato: “Ma seriamente uno come Adinolfi aspira a diventare opinionista a U&D? Lui che si è sempre vantato di essere un uomo di mondo”. Un telespettatore, invece, ha lanciato un appello alla conduttrice del dating: “Maria, accogli l’appello di Adinolfi, solo per vedere Tina controbattere a ogni commento di Mario”.

Tra i vari commenti c’è anche chi ha scritto: “Uno pungente come Mario Adinolfi lo vedrei bene a commentare le dinamiche del parterre maschile e femminile”. Altri, al contrario, si sono detti contrari: “Non mi auguro di vedere mai uno come Adinolfi a U&D a causa delle sue idee chiuse e antiquate”.