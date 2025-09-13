Mediaset stravolge il palinsesto televisivo a partire dal prossimo 22 settembre. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove si assisterà a una sostanziale riduzione per Forbidden Fruit, la fortunata serie turca che questa estate ha saputo conquistare il pubblico italiano.
Rimandata invece la partenza di Amici 25: il talent show non sarà più in onda dal 21 settembre e quindi dal 22 settembre con il daytime pomeridiano, lasciando ancora ampio spazio a La forza di una donna in prima visione assoluta.
Ridotto Forbidden Fruit in daytime: Mediaset stravolge il palinsesto dal 22 settembre
Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, dal 22 settembre, prevede il ritorno in video di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi.
La trasmissione dei sentimenti più longeva del daytime pomeridiano televisivo generalista, sarà in onda nella consueta fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.
A subire dei cambiamenti sarà l'appuntamento quotidiano con Forbidden Fruit, la soap turca che in questi mesi di programmazione estiva ha registrato ascolti in costante crescita, fino ad arrivare a sfiorare la soglia dei 2 milioni di spettatori con oltre il 22% di share.
Rimandata la partenza di Amici 25 su Canale 5
La seconda parte del pomeriggio, invece, non accoglierà ancora gli appuntamenti con il daytime di Amici 25, dato che il talent show che porta la firma di Maria De Filippi è stato rimandato.
Dal 22 settembre, alle 16:10, non ci saranno le strisce quotidiane dedicate al racconto degli allievi che sono stati scelti come concorrenti della scuola più famosa d'Italia, bensì andrà avanti l'appuntamento con La forza di una donna in prima visione assoluta.
La soap opera si allungherà fino alle 17:00, togliendo 15 minuti al talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.
La messa in onda di Amici 25, invece, è prevista a partire da domenica 28 settembre alle ore 16:30 e poi dal giorno successivo con la striscia pomeridiana.
Gli ascolti della passata stagione di Amici su Canale 5
Lo scorso anno Maria De Filippi si è confermata leader indiscussa della domenica pomeriggio con Amici, registrando una media di oltre 2,8 milioni di spettatori fissi, con puntate che hanno raggiunto anche la soglia dei 3,2 milioni pari a uno share del 25%.
Situazione diversa, invece, per gli ascolti del daytime feriale trasmesso su Canale 5 subito dopo Uomini e donne, visto da una media di circa 1,5 milioni di spettatori al giorno con uno share del 17-19%. Numeri che, spesse volte, hanno permesso alla soap Il Paradiso delle signore di vincere la gara ascolti di quella fascia oraria con oltre il 19-21% di share.