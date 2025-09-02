Modifiche al palinsesto Rai nella settimana dall'8 al 14 settembre 2025, con il ritorno in onda di diverse trasmissioni del daytime feriale e festivo.

Tra queste spicca Domenica In, il talk show condotto da Mara Venier, che quest'anno celebra il cinquantesimo anniversario della sua messa in onda.

Nel pomeriggio feriale, invece, tornerà Il Paradiso delle signore con Vanessa Gravina, mentre nel preserale non è ancora previsto il ritorno de L'Eredità, affidata alla conduzione di Marco Liorni.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 10: modifiche palinsesto tv 8-14 settembre

Il palinsesto di Rai 1, a partire da lunedì 8 settembre, si appresta ad accogliere le puntate inedite de Il Paradiso delle signore 10.

La soap, che vede protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Pietro Masotti e la new entry Simone Montedoro, riprenderà la messa in onda nello slot orario che va dalle 16 alle 16:50, per un nuovo ciclo di 160 episodi.

La sfida Auditel non si preannuncia semplice, dato che su Canale 5 andranno in onda le nuove puntate de La forza di una donna.

Le novità de Il Paradiso delle signore 10

Le prime anticipazioni del nuovo capitolo rivelano che si assisterà all'arrivo di Fulvio Rinaldi, il nuovo magazziniere de Il Paradiso delle signore, pronto a portare un po' di scompiglio nelle trame.

Fulvio, dopo essere caduto in disgrazia, si rimetterà in gioco accettando questo nuovo incarico professionale, ma preferirà non dire la verità a sua figlia Caterina.

Intanto, Marcello e Adelaide usciranno allo scoperto con la loro storia d'amore e attireranno l'invidia di Umberto Guarnieri, che sarà pronto a tutto pur di ostacolare questa relazione e fare in modo che la contessa torni da lui.

Riparte Domenica In, slitta L'Eredità

Le modifiche al palinsesto Rai della settimana 8-14 settembre prevedono anche il ritorno in diretta di Domenica In.

Dopo un'estate ininterrotta di repliche, il talk show condotto da Mara Venier sarà nuovamente in onda. Quest'anno è previsto uno spazio fisso dedicato ai temi di attualità della settimana.

Slitta invece il ritorno de L’Eredità: a differenza degli altri programmi del daytime autunnale, il quiz a premi condotto da Marco Liorni non sarà in onda da settembre, ma dal mese di ottobre.

Al suo posto proseguirà Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno, che viaggia su una media di 2,5 milioni di spettatori al giorno, pari al 20-22% di share.