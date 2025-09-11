Modifiche al palinsesto tv Mediaset a partire dal prossimo lunedì 22 settembre con la riduzione della durata di Forbidden Fruit nella fascia pomeridiana.

La soap opera turca, che sta registrando ascolti positivi in daytime, verrà tagliata per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi.

In access prime time, invece, confermato il proseguimento de La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.

Torna Maria De Filippi, Forbidden Fruit tagliato: modifiche programmazione Mediaset dal 22 settembre

La programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà dei nuovi cambiamenti a partire da lunedì 22 settembre, giorno in cui nel daytime pomeridiano tornerà Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, sarà al timone della nuova attesissima edizione di Uomini e donne: lo storico dating show è stato confermato nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16 circa. Successivamente, ci sarà spazio anche per il ritorno del daytime di Amici 25, la cui partenza è stata fissata per domenica 21 settembre in daytime.

Il ritorno dei programmi di Maria De Filippi porteranno a un netto taglio della durata delle puntate di Forbidden Fruit nel primo pomeriggio di Canale 5.

L'appuntamento con Forbidden Fruit viene ridotto a 30 minuti nel daytime Mediaset, Scotti va avanti

Il nuovo palinsesto per la soap opera incentrata sulle vicende di Zeynep e Alihan prevede la messa in onda nello slot orario che va dalle 14:15 alle 14:45 circa.

Ogni giorno, quindi, saranno trasmessi episodi della durata di 30 minuti circa e non più di un'ora così come è accaduto nel corso dell'estate e in queste prime settimane del mese di settembre.

La soap opera, inoltre, risulta cancellata anche dal pomeriggio del weekend per lasciare spazio a La forza di una donna già a partire da sabato 13 settembre.

In access prime time, invece, nessun ritorno per Striscia la notizia, a fine settembre, così come è accaduto nelle passate stagioni televisive.

Al posto del Tg satirico, andrà avanti l'appuntamento con La ruota della fortuna, la cui messa in onda risulta confermata almeno fino ai primi di dicembre su Canale 5.

Il successo de La ruota della fortuna

Dopo stagioni difficili dal punto di vista Auditel per l'access prime time, Mediaset ha ritrovato il suo pubblico proprio grazie al quiz condotto da Gerry Scotti.

La media del mese di settembre risulta essere di oltre 4,2 milioni di spettatori a serata per La ruota della fortuna, pari a uno share del 24%.

Il record del mese, per il momento, è stato toccato con la puntata del 9 settembre seguita da una media di oltre 4,7 milioni di spettatori su Canale 5 pari al 25% di share contro i 4 milioni registrati da Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1.