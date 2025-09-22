Nuove modifiche al palinsesto pomeridiano Mediaset scatteranno dal 28 settembre, giorno del ritorno in onda di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

A farne le spese sarà la soap turca La forza di una donna, che subirà variazioni sia nel weekend sia nel daytime feriale, dove dovrà lasciare spazio alla striscia quotidiana del talent, in onda subito dopo Uomini e donne.

Mediaset modifica il palinsesto dal 28/09: spazio ad Amici 25

Le variazioni di programmazione per Canale 5 partiranno domenica 28 settembre, quando alle 14 debutterà la nuova edizione di Amici.

Il talent show, giunto alla venticinquesima edizione, sarà in onda anche fino alle 16. Dopodiché, lascerà spazio all'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che nelle prime settimane di programmazione ha registrato una media superiore al 22% di share.

A farne le spese sarà la messa in onda de La forza di una donna, la serie che da questa estate ha visto crescere costantemente il proprio numero di telespettatori nella fascia pomeridiana, arrivando a toccare anche il 27% di share.

La forza di una donna ridotta in daytime per lasciare spazio ad Amici 25

Di conseguenza, gli appassionati della soap dovranno fare a meno della puntata extra-large della domenica pomeriggio.

Ulteriori modifiche sono in programma anche nel daytime feriale di Canale 5.

Dal 29 settembre arriverà la striscia quotidiana di Amici 25, prevista dal lunedì al venerdì dalle 16:10 alle 16:40.

Mediaset, per lasciare spazio al talent show di Maria De Filippi, sacrificherà ulteriormente l'appuntamento con La forza di una donna, di cui saranno trasmessi degli episodi molto più brevi, previsti dalle 16:40 alle 17.

Soli 20 minuti al giorno per la soap che, invece, al sabato pomeriggio proseguirà la messa in onda con le puntate speciali di due ore.

Il successo de La forza di una donna: la soap supera i 2 milioni di appassionati spettatori

Una scelta che potrebbe avere delle conseguenze dal punto di vista Auditel, dato che La forza di una donna, nel corso delle ultime settimane, ha registrato ascolti eccezionali nella fascia pomeridiana e si è imposta come la soap rivelazione di questa stagione.

La soap turca ha garantito una media di 2 milioni di spettatori dalle 15:50 alle 16:45, arrivando a toccare la soglia del 26% di share con picchi del 29% e quasi 2,5 milioni di spettatori complessivi.