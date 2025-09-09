Modifiche alla programmazione tv Mediaset nella settimana che va dal 22 al 26 settembre con il ritorno in video di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà la sua consueta messa in onda dopo la pausa estiva, pronta a tener compagnia al pubblico con le nuove vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Un ritorno che farà perdere spazio all'appuntamento con La forza di una donna, la soap opera turca del pomeriggio di Canale 5, che questa estate ha registrato ascolti in costante crescita.

Il ritorno di Uomini e donne: modifiche programmazione tv dal 22 al 26 settembre

Dopo diversi mesi di stop, Maria De Filippi è pronta a tener compagnia al suo affezionato pubblico del pomeriggio con la nuova edizione di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti sarà in onda a partire da lunedì 22 settembre, nella consueta fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:00 circa.

Anche quest'anno ci sarà spazio per le vicende dei protagonisti del trono over che si mescoleranno a quelle dei volti del trono classico, pronti a mettersi in gioco per riuscire a trovare la propria anima gemella.

Nel cast del talk show sentimentale è confermata la presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali commenteranno le vicende dei vari protagonisti assieme a Tinì Cansino.

La forza di una donna perde spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5

Le modifiche alla programmazione tv Mediaset dal 22 al 26 settembre riguarderanno anche l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata soap turca che in queste settimane ha trovato spazio nella fascia oraria che va dalle 15:45 alle 16:45 circa.

Con il ritorno di U&D e del pomeridiano di Amici 25, confermato da lunedì 22 settembre alle ore 16:00, non ci sarà più tanto spazio nel palinsesto per accogliere le puntate inedite della soap turca.

I nuovi episodi de La forza di una donna, quindi, verranno notevolmente ridotti: non si esclude che la durata massima possa toccare la soglia dei 15/20 minuti al giorno, così come accadeva in passato con La Promessa, prima del passaggio su Rete 4 nel preserale.

Ottimi ascolti per la soap opera turca di Canale 5

Un'estate trionfante per La forza di una donna che, nel corso dei vari mesi di programmazione, ha registrato punte superiori ai 2 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, arrivando anche al 27% di share.

La soap ha dimostrato la sua forza anche nella fascia oraria che andava dalle 17:20 alle 18:45, dove ha segnato una media di oltre 1,8 milioni di spettatori fissi al giorno, con punte del 23% di share: numeri che le hanno permesso di superare e battere l'ascolto del talk show Estate in diretta trasmesso su Rai 1.