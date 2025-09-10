Modifiche alla programmazione tv Mediaset nella settimana che va dal 15 al 21 settembre con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna nella fascia pomeridiana.

La soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar verrà cancellata dalla fascia pomeridiana della domenica per lasciare spazio alla nuova edizione di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi.

In prime time, invece, stop ai raddoppi serali de La notte nel cuore: la soap opera proseguirà la sua regolare messa in onda solo di domenica sera.

Come cambia la programmazione tv dal 15 settembre: stop ai raddoppi de La notte nel cuore

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle nuove variazioni a partire dalla settimana che va dal 15 settembre: in prime time ad esempio, non ci sarà più spazio per la doppia puntata serale de La notte nel cuore in prima visione assoluta.

La soap opera turca proseguirà la sua regolare messa in onda soltanto di domenica sera, lasciando spazio nel prime time del martedì alla trasmissione Io Canto Family, condotta da Michelle Hunziker.

Variazioni di palinsesto riguarderanno anche il daytime e in particolar modo l'appuntamento con La forza di una donna che, dal 13 settembre, è stato promosso anche al sabato e alla domenica pomeriggio.

La forza di una donna sospesa nel daytime della domenica pomeriggio di Canale 5

Tuttavia, la messa in onda della serie turca incentrata sulle vicende di Bahar, non proseguirà a lungo di domenica per lasciare spazio alla trasmissione di Amici 25.

La prima puntata della nuova attesissima edizione del talent show che porta la firma di Maria De Filippi sarà in onda domenica 21 settembre nello slot orario che va dalle 14 alle 16:30 circa, lasciando poi spazio all'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Al contrario, invece, la messa in onda de La forza di una donna proseguirà regolarmente al sabato pomeriggio con le puntate extra-large della durata di ben due ore mentre nel daytime feriale continuerà a essere prevista con delle puntate di un'ora in onda dalle 15:45 alle 16:45.

Bahar ritrova il marito Sarp e scopre che non era deceduto davvero

Le anticipazioni sui nuovi episodi de La forza di una donna nella fascia pomeridiana rivelano che per Bahar arriverà il momento di far chiarezza sul suo passato, dopo che per anni ha creduto che suo marito Sarp fosse morto.

L'uomo deciderà di uscire allo scoperto e lo farà bussando alla porta della sua famiglia, dove verrà accolto dai due figli che in questi anni non hanno mai smesso di pensarlo e di sentirlo vicino, proprio grazie ai costanti racconti d'amore da parte di Bahar.