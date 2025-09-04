"Siamo rimasti molto fedeli a noi stessi. Amiamo passare il tempo con gli amici di sempre e siamo molto attaccati alle nostre radici": così si è espressa nelle ultime ore, in occasione di un'intervista rilasciata a Il Messaggero, Federica Nargi, parlando del compagno, l'ex calciatore di Serie A Alessandro Matri.

Nel corso dell'intervista, la modella e showgirl ha parlato soprattutto del suo legame sentimentale con l'ex centravanti tra le altre di Milan e Juventus, 'svelando' i segreti di un sodalizio che va avanti ormai dal 2009.

I due hanno due figlie, Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, nata il 16 marzo 2019.

Federica Nargi e Alessandro Matri dormono in camere separate

"Dormiamo in camere separate, a un certo punto della notte arriva una delle due bambine in camera nostra e uno dei due passa nell’altra. Dormire bene è un atto d'amore" ha proseguito Nargi parlando delle particolari abitudini notturne della famiglia che ha costruito con Matri.

I due e le figlie hanno trascorso le vacanze estive tra Formentera, New York e il Messico, e proprio in vacanza l'ex attaccante ha compiuto 41 anni: "Tanti auguri a te che da sedici anni affronti la sfida più difficile: starmi accanto e uscirne ancora vivo. E soprattutto a te che sei un papà unico: stratosferico, straordinario, un po’ stravolto, ma immensamente amato" ha scritto lei sui social in segno di augurio.

Matrimonio? Non più un sogno da rincorrere

Un altro punto centrale delle dichiarazioni di Federica Nargi riguarda il matrimonio. Se in passato era un obiettivo desiderato, oggi non rappresenta più una priorità. "Una volta lo sognavo, lo vedevo come un traguardo da raggiungere", ha spiegato con semplicità, aggiungendo che l’essenza della loro unione non dipende da un rito formale, ma dalla solidità costruita nel tempo.

"Ma adesso - ha infatti proseguito - dopo due figlie abbiamo già raggiunto il nostro traguardo, più traguardo di così?'.

Le tappe della storia tra Matri e Nargi

Quando nel 2009 Federica Nargi e Alessandro Matri hanno iniziato la loro relazione, lei era reduce dal successo televisivo come velina di Striscia la Notizia, lui vestiva invece i panni di centravanti della Serie A tra Cagliari, Milan e Juventus.

Facevano parte di due mondi apparentemente distanti, ma erano legati dalla stessa voglia di vivere con discrezione. Oggi, a distanza di sedici anni, il loro legame continua a essere saldo.

Oltre all'arrivo delle due figlie, che ne hanno evidentemente segnato la vita, Federica Nargi ha vissuto un'evoluzione anche professionale. Oggi è diventata influencer e volto di diversi brand di moda. Matri compare invece spesso nelle reti televisive in qualità opinionista per le gare della Serie A.