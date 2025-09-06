Nuova programmazione tv sulle reti Mediaset dall'8 al 14 settembre 2025 con una serie di cambiamenti che riguarderanno in primis l'appuntamento con La forza di una donna.

Gli episodi della soap verranno raddoppiati grazie alla messa in onda speciale anche nel weekend pomeridiano con delle puntate di ben due ore.

A pagarne le conseguenze sarà l'appuntamento con Innocence, la serie turca lanciata questa estate su Canale 5, la quale risulta sospesa dalla programmazione del fine settimana.

Mediaset modifica la programmazione dall'8 al 14 settembre: La forza di una donna raddoppia

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset dall'8 settembre in poi prevede una serie di cambiamenti che riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna.

La soap turca, eccezionalmente per la giornata di lunedì pomeriggio, andrà in onda dalle ore 15:15 alle 16:45 con il finale della prima stagione e l'inizio della seconda stagione.

Da martedì 9 settembre, invece, l'orario tornerà a essere quello delle 15:45, così da trainare il talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

Per quella settimana, poi, ci saranno ulteriori variazioni anche nel fine settimana, dato che per la prima volta sarà trasmessa anche al sabato e alla domenica pomeriggio su Canale 5.

La soap opera La forza di una donna prevista anche nel fine settimana in prima visione assoluta

Il 13 e 14 settembre, in occasione del debutto della nuova stagione di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, Mediaset ha scelto di schierare l'appuntamento con La forza di una donna in una versione speciale ed extralarge.

La soap opera incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, andrà in onda dalle 14:30 alle 16:30, raddoppiando così la sua durata settimanale rispetto a quanto è accaduto fino a questo momento.

In questo modo si assicurerà un buon traino al talk show di Silvia Toffanin mentre a farne le spese sarà l'appuntamento con Innocence: la serie, infatti, risulta sospesa e cancellata dalla programmazione di Canale 5, ma proseguirà in esclusiva sul portale Mediaset Infinity.

Bahar ritrova suo marito Sarp nella seconda stagione della soap

Intanto, le trame della seconda stagione de La forza di una donna rivelano che Arif si ritroverà messo da parte dopo il ritorno inaspettato di Sarp.

L'uomo, dopo essersi palesato a Bahar e ai figli, cercherà di riconquistare la loro fiducia fino ad arrivare al momento in cui proverà a rimettere insieme i cocci del suo matrimonio con la donna che, per diversi anni, ha creduto fosse morto disperandosi per tale condizione.

Intanto Sirin continuerà a essere crudele e tramerà alle spalle della sorellastra per evitare questo ritorno di fiamma.