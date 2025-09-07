Nelle ultime ore l'attore Patrizio Rispo, noto al grande pubblico per il ruolo di Raffaele Giordano in Un posto al sole, ha condiviso un video sui suoi profili social che ha subito allarmato i fan. Nel filmato l’attore appare in ospedale, con un vistoso ematoma all’occhio. Nonostante fosse provato, Rispo non ha perso l’occasione di scherzare con l’amico Francesco Paolantoni, anche lui ricoverato.

Il breve video ha scatenato una valanga di messaggi da parte dei fan, preoccupati e desiderosi di capire meglio cosa fosse accaduto. Per tranquillizzare tutti, Patrizio Rispo ha dovuto pubblicare poco dopo un secondo video, molto più chiaro ed esplicativo.

Patrizio Rispo si mostra in ospedale e spaventa i fan: 'Ho un ematoma oculare'

Il popolare attore di Un posto al sole ha sorpreso i fan con un video sui social registrato direttamente da una stanza di un ospedale. Rispo ha esordito così, sorridendo nonostante un vistoso occhio nero: "Buona domenica, domenica con gli amici. A una certa età non è che gli amici li ritrovi al mare oppure in un bel ristorante sulla spiaggia". Accanto a lui c’era l'attore Francesco Paolantoni che ha ironizzato: "Sono ricoverato, sono ricoverato di domenica".

Rispo ha spiegato: "Tu ti sei ricoverato di domenica? Io ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare. Meglio restare a casa, a una certa età.

Sta sotto calmanti e antidolorifici, quindi gli sto chiedendo molto".

Un secondo video spiega l'accaduto

In un primo momento era sembrato che i due attori fossero rimasti coinvolti insieme in un incidente. I numerosi messaggi dei fan, preoccupati per la loro salute, hanno però spinto Patrizio Rispo a pubblicare poco dopo un secondo video per chiarire la situazione.

L’attore che interpreta Raffaele Giordano in Un posto al sole si è scusato con i fan per averli spaventati e li ha ringraziati per l’affetto ricevuto. Rispo ha spiegato così: "Va bene, questo è un video esplicativo perché giustamente noi due idioti incoscienti abbiamo pubblicato quel video e c’è stata una preoccupazione generale che ci conforta e ci fa piacere ricevere".

Poi ha aggiunto: "Tutto bene, per me è stata una frenata brusca, ho il colpo della strega e due punti all’occhio, e mi sono ritrovato in ospedale. Paolantoni invece era ricoverato per altro". Infine ha sottolineato che, nonostante i sorrisi, quel primo filmato aveva davvero allarmato i fan.

Tutto è bene quel che finisce bene

Insomma, Francesco Paolantoni era ricoverato per un problema non grave, accennando lui stesso a una diverticolite. Patrizio Rispo invece è stato realmente coinvolto in un incidente che gli ha provocato un ematoma all’occhio e un forte colpo al collo, ma nulla che non possa risolversi con un po’ di riposo. L’attore ha postato il secondo video da casa sua, specificando di trovarsi in ospedale di domenica solo per far visita a Paolantoni.

Il fatto che entrambi fossero acciaccati, li ha spinti a pubblicare un filmato ironico che però è stato interpretato con troppa preoccupazione dai fan.