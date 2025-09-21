La notte nel cuore è la serie turca di Canale 5 che questa estate ha conquistato milioni di spettatori, registrando ascolti in costante crescita fino a registrare punte del 19% di share.

La soap è composta da una sola stagione che sarà trasmessa per intero sulla rete ammiraglia del Biscione e, per vedere il gran finale di sempre, bisognerà attendere i primi mesi del 2026, quando saranno trasmesse le puntate conclusive in prima visione assoluta.

Il successo de La notte nel cuore nel prime time Mediaset

Nel corso della stagione estiva Mediaset ha scelto di lanciare e puntare sulla messa in onda di svariate serie turche che si sono rivelate di grande successo, come nel caso de La notte nel cuore che ha conquistato sempre più spettatori nel corso delle settimane di programmazione.

La serie è considerata il prodotto rivelazione di questa stagione estiva assieme a La forza di una donna, motivo per il quale Mediaset ha scelto di farla proseguire per tutta la stagione autunnale in prima visione.

La soap turca, a partire da questa settimana, si ritroverà a dover sfidare la prima stagione di Balene - Amiche per sempre, la fiction del prime time domenicale di Rai 1 con protagoniste Veronica Pivetti, Carla Signori e Giorgio Tirabassi.

Il gran finale de La notte nel cuore: ecco quando è previsto su Canale 5

Ma quando ci sarà l'atteso finale di sempre de La notte nel cuore su Canale 5? Gli appassionati della soap dovranno attendere ancora un po' di tempo prima di vedere l'epilogo finale, dato che andrà avanti per tutta la stagione autunnale e anche per qualche mese di quella invernale.

Al momento, infatti, l'appuntamento con la serie turca è previsto fino a gennaio/febbraio 2026 in prima visione assoluta con gli oltre 100 episodi previsti.

Un finale che si preannuncia particolarmente emozionante per gli spettatori, dato che si assisterà al trionfo dell'amore tra Cihan e Melek, i quali finalmente saranno liberi di viversi la loro relazione senza interferenze esterne.

Io sono Farah potrebbe tornare in prime time dopo La notte nel cuore

Terminato l'appuntamento con La notte nel cuore, non si esclude che Mediaset possa puntare sulla messa in onda di un'altra serie turca testata nel corso di questa stagione estiva.

Trattasi di Io sono Farah con protagonista Demet Ozdemir che, dopo la sospensione dello scorso agosto, potrebbe essere riproposta in prima serata alla luce del grande successo Auditel che aveva ottenuto durante le poche settimane di programmazione in daytime, raggiungendo punte del 26% di share.

Al momento, però, la serie è già visibile in streaming online nella sezione a pagamento di Mediaset Infinity dedicata alle soap.