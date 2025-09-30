Le anticipazioni di Segreti di famiglia preannunciano eventi drammatici per una delle protagoniste e la morte di un impiegato della procura. Nelle puntate disponibili da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre sul sito di Mediaset Infinity, Defne verrà rapita e rinchiusa in una cella frigorifera, mentre Ridvan verrà assassinato. Pars sarà profondamente turbato dalla perdita del suo assistente. La famiglia Kaya, intanto, affronterà momenti di grande angoscia anche per le condizioni di salute di Metin, vittima di una recente aggressione.

Defne viene sequestrata

Le prossime puntate della soap turca saranno cariche di tensione e suspense, con il racconto del rapimento di Defne. La bambina verrà vista su un autobus in compagnia di una donna, e i rapitori invieranno a Ceylin un video inquietante che mostra Defne rinchiusa in una cella frigorifera. Ilgaz verrà informato che la piccola avrà soltanto quaranta minuti di tempo per sopravvivere. Nel frattempo, i medici cercheranno di risvegliare Metin per valutare le sue condizioni dopo l’aggressione subita. Ceylin interrogherà suo suocero alla ricerca di indizi sull’aggressore, scoprendo che l’uomo aveva le dita sporche, ipotizzando che si tratti di tintura per capelli. Intanto, Cinar troverà un modo per far entrare in ospedale il nonno Metin, permettendogli di riabbracciare suo figlio.

Pars disperato per la morte di Ridvan

Nel frattempo, un nuovo lutto colpirà i protagonisti della serie. Ridvan, fidato assistente del procuratore capo Pars, perderà tragicamente la vita. Pars vedrà il corpo del collega, vittima di un brutale omicidio, rimanendo profondamente sconvolto. I killer, pur rendendosi conto che non si trattava di Salim, non avranno alcuna pietà e lo elimineranno comunque il povero Ridvan. Una notizia positiva, intanto, arriverà con il ritrovamento di Defne ancora viva: la bambina verrà portata in ospedale per accertamenti, dopo il tempo trascorso nella cella frigorifera. Le sue condizioni saranno buone e riuscirà a evitare l’ipotermia. Tuttavia, Ilgaz sarà preoccupato per lo stato emotivo della sorellina e deciderà di rivolgersi a una psicologa per aiutarla a superare il trauma.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Pars ha scoperto che Derya è incinta

Nelle puntate precedenti di Segreti di famiglia, disponibili su Mediaset Infinity, Derya ha scoperto di essere incinta, ma ha confidato la notizia soltanto a Ceylin. Ha scelto di non informare il suo fidanzato, avendo già deciso di interrompere la gravidanza. Ceylin, contraria alla decisione dell’amica, ha rivelato a Pars, durante una cena, che Derya è in attesa di un bambino. Quando Pars ha scoperto che la sua compagna ha scelto di non portare avanti la gravidanza, tra i due è scoppiato un litigio. Nel frattempo, Mert è fuggito dagli arresti domiciliari per andare a trovare suo figlio Metin, rimasto ferito nell’attentato, ma è stato notato dagli agenti e riportato a casa.

Parallelamente, le indagini sull’omicidio di Ferda hanno registrato nuovi sviluppi: Cetin era presente al matrimonio della ragazza, ma nessuno tra gli invitati dello sposo e della sposa lo ha riconosciuto. Ceylin ha quindi iniziato a sospettare che il fidanzato di sua sorella fosse un impostore, scoprendo dettagli inquietanti da Aylin durante l’interrogatorio. Quest’ultima ha raccontato di aver venduto un appartamento e di aver consegnato il denaro al suo compagno, il quale le ha dato in cambio un’automobile intestata a un’altra persona.