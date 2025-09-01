Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuove indagini per i colleghi della procura e della centrale di polizia. Nelle puntate disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 8 a venerdì 12 settembre, Eren troverà tracce di sangue nello studio di Yekta. Nel frattempo, Cinar prenderà il posto di Mert sul lavoro, mentre Ilgaz e Ceylin partiranno per un viaggio. Al suo ritorno, l’avvocata Erguvan si preoccuperà per la nipote Parla e sarà costretta a portarla in aeroporto per farla partire alla volta della Bosnia.

Nello studio di Yekta c'è ovatta sporca di sangue

Eren farà una scoperta sconvolgente trovando dell’ovatta sporca di sangue nell’ufficio di Yekta. Intanto, Mert non potrà recarsi al lavoro a causa delle recenti vicissitudini, e Cinar deciderà di lasciare il proprio impiego per prendere il posto del nonno nel locale. Ilgaz e Ceylin si concederanno invece un breve soggiorno in Cappadocia, per allontanarsi dalla routine quotidiana. Proseguiranno anche le indagini su quanto accaduto a Sevinc.

Ceylin accompagna Parla in aeroporto

Nel frattempo, si scoprirà che la morte di Sevinc è stata una messinscena ideata dalla donna stessa per sfuggire al marito violento e proteggere la figlia. Yekta Tilmen, invece, verrà convocato in procura, dove avrà un acceso confronto con Ceylin.

L’avvocato ammetterà di aver manipolato gli eventi, ma minaccerà la moglie di Ilgaz con il filmato dell’omicidio. Nella delicata questione interverrà anche Ilgaz, che riterrà giusto consegnare Parla alla giustizia per il crimine commesso. Tuttavia, Ceylin non sarà d’accordo e deciderà di proteggere la nipote: agirà di testa sua e accompagnerà Parla in aeroporto, consegnandole un biglietto per la Bosnia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Serdar è stato ucciso

Nei precedenti episodi di Segreti di famiglia disponibili su Mediaset Infinity, Cinar è riuscito a rintracciare Serdar e ha subito contattato la signora Gul per chiedere indicazioni su come comportarsi con l’assassino di suo marito Zafer.

La famiglia Erguvan, ad eccezione di Ceylin, si è recata nel luogo indicato da Cinar insieme a Mert e Tugce. Giunti sul tetto di un’azienda abbandonata, hanno tenuto in ostaggio Serdar, che però è riuscito a liberarsi e ha minacciato tutti con un’arma. Ne è seguita una colluttazione durante la quale Osman è stato ferito a un braccio da un proiettile. Successivamente, il corpo di Serdar è stato ritrovato in una discarica. Sono quindi iniziate le indagini per chiarire cosa sia accaduto al giovane Denzi, ma sulla scena del crimine non sono stati rinvenuti elementi utili. Goksu ha infatti riferito all’ispettore Eren di non aver trovato né proiettili né bossoli. Di conseguenza, Eren ha chiesto spiegazioni a sua figlia per capire se qualcuno avesse ripulito il luogo dopo la sparatoria.

Tuttavia, Tugce ha mentito, negando che le prove siano state rimosse. Spazio anche alle vicende di Mert, che ha rivelato a suo figlio Metin e a suo nipote Cinar di essere gravemente malato e di avere poco tempo da vivere.