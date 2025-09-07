La storia tra Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, e il cantante Pago non è finita. L'ex tronista di Uomini e Donne ed il cantante sono tornati insieme come mostrato attraverso un video social datato 5 settembre 2025.

Solo poche settimane fa sembrava che il capitolo tra Serena e Pago fosse definitivamente chiuso. A maggio 2025, Serena aveva annunciato sui social la fine della relazione: "Io e Pago in questo momento non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati a Pasquetta. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante. Pago ha preso la sua valigia e se n’è andato e da quel giorno non ci siamo più visti".

La rottura aveva sorpreso molti fan, soprattutto dopo che il cantante aveva dichiarato pubblicamente di sognare nozze imminenti con Serena.

Il video che conferma la riappacificazione

A riaccendere il gossip ci ha pensato un video pubblicato sui social da Serena Enardu il 5 settembre 2025. Nelle immagini, Pago canta il celebre brano 'Una lunga storia d’amore' di Gino Paoli, mentre Serena lo osserva con occhi innamorati seduta a un tavolo. La didascalia è chiara: "5 settembre 2025, fine del pit stop".

I commenti dei fan non si sono fatti attendere: migliaia di messaggi hanno celebrato il ritorno di una delle coppie più amate dei reality italiani. Tra applausi, cuori e parole di incoraggiamento, molti hanno definito questo ritorno come un segnale di maturità e di consapevolezza da parte di entrambi.

La scelta di mostrare un momento intimo e romantico della loro quotidianità, lontano dalle telecamere dei reality, sembra voler sottolineare una nuova fase della loro storia: più stabile, più serena e con meno protagonismo mediatico.

Alcuni utenti, con spirito ironico, hanno commentato la didascalia, sottolineando come il “pit stop” sia servito a riflettere su ciò che veramente conta nella coppia, mentre altri hanno evidenziato la sintonia ritrovata tra Serena e Pago, auspicando che questa volta la loro relazione possa durare più a lungo rispetto ai capitoli precedenti.

Enardu e Pago: una storia d'amore tra riappacificazioni e separazioni

La storia tra Serena Enardu e Pago è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, tra riappacificazioni e separazioni pubbliche.

Nel corso degli anni, la coppia ha conquistato i follower con le loro vicende sentimentali, spesso raccontate attraverso reality come Temptation Island e il Grande Fratello VIP, dove il loro legame è stato messo a dura prova.

Eppure, l’amore tra i due sembra avere una forza resiliente. Nonostante le incomprensioni, le tensioni e le divergenze che li hanno spesso portati a confronti accesi in pubblico, la coppia ha scelto di riprovarci, lasciandosi alle spalle vecchi attriti e rancori.