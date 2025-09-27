"Il Grande Fratello è stata una esperienza unica, però non lo rifarei", con queste affermazioni Shaila Gatta ha raccontato la sua esperienza nella casa del reality a Novella 2000.

La ballerina ha anche parlato dei suoi nuovi progetti di lavoro e della sua attuale situazione sentimentale.

Le dichiarazioni di Gatta

Intervistata da Novella 2000, Shaila Gatta è tornata a parlare dell'esperienza vissuta nella casa del reality Mediaset: "Il Grande Fratello è stata un’esperienza unica, con lati belli e brutti. Ringrazio la produzione per avermi scelta, però non lo rifarei".

Poi ha aggiunto di essere grata ad Alfonso Signorini e alla produzione del reality show per essere stata inserita nel cast, ma dal punto di vista psicologico è un programma difficile: "Ho dovuto mettere in gioco me stessa, con persone che non conoscevo e che facevano una gara per vincere".

Gatta ha anche spiegato che dal GF non aveva alcuna aspettativa, avendo già un importante curriculum alle spalle: la ballerina aveva infatti partecipato ad Amici di Maria De Filippi, era stata nel corpo di ballo di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis ed era stata velina a Striscia la Notizia.

L'ex gieffina ha ammesso che il mondo della danza le manca e ha anche dato una piccola anticipazione: "Ho un progetto in ballo, ma non posso dire niente".

Tra gli ex coinquilini del GF che tutt'ora sente, la 29enne ha menzionato Yulia Bruschi e Ilaria Galassi.

Shaila: 'Se incontro Cupido cambio strada'

Nella casa del GF, Shaila Gatta aveva flirtato con Javier Martinez e poi si era fidanzata con Lorenzo Spolverato.

Nell'intervista la diretta interessata ha preferito non menzionare il suo ex fidanzato, visto che quando la relazione è giunta al capolinea non sono mancate le polemiche. Sulla sua attuale situazione sentimentale, Gatta ha ironizzato: "Se incontro Cupido cambio strada". Poi ha aggiunto di essere single e di non essere alla ricerca dell'amore, visto che vuole concentrarsi sulla carriera professionale.

La reazione di alcuni utenti del web

Le parole di Shaila Gatta non sono passate inosservate ad alcuni utenti di X.

"Shaila è pronta a scrivere la sua biografia, ma alcuni commentano ancora le dinamiche del GF. Aiutooo", ha commentato un utente.

Un altro ha invece scritto: "Certo che Shaila dovrebbe smetterla di rinnegare la relazione con Spolverato. Così fa passare lui per il cattivo della situazione".

Fra gli utenti c'è chi ha augurato una svolta per la sua carriera: "In attesa di vederti nel tuo nuovo progetto di lavoro" e chi invece ha affermato: "Shaila Gatta dice che non rifarebbe il GF, ma è tornata a essere famosa grazie al reality".