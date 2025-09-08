“Per il momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti”. Con queste parole, rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura ha presentato il nuovo Grande Fratello, spiegando come intende affrontare l’esperienza. La conduttrice ha aggiunto che, da quando le è stato proposto di guidare il reality, sente di avere una grande responsabilità e si augura che tutto proceda per il meglio.

Le parole di Ventura

Simona Ventura ha confermato quanto anticipato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset: “Sarà un GF classico, quindi senza vip”.

A proposito degli inquilini che varcheranno la porta rossa, la conduttrice ha spiegato: “Al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti”. I partecipanti avranno il compito di farsi conoscere dal pubblico, raccontando la propria storia di vita. Da veterana della tv, Ventura ha poi sottolineato di essere consapevole della responsabilità che comporta la prima serata: “Ho l’ansia di fare bene per tutto l’affetto che sto ricevendo”.

Tutte le novità

La nuova edizione del reality show condotta da Simona Ventura andrà in onda da lunedì 29 settembre alle 21:30 circa su Canale 5.

A differenza del passato, le puntate dovrebbero concludersi intorno alle 00:30. Il regolamento sarà più rigido: in caso di espulsione i concorrenti non passeranno dallo studio e non riceveranno sorprese in casa, ma soltanto videomessaggi e lettere.

Inoltre, il cast resterà quello scelto inizialmente, senza alcun ingresso in corsa.

Cambieranno anche le modalità di voto: i telespettatori non potranno più esprimersi tramite le piattaforme web, ma esclusivamente via sms. In studio, invece, verrà eliminato il “sentiment social” per evitare che i concorrenti possano farsi un’idea delle preferenze del pubblico.

Per quanto riguarda i partecipanti, gli autori hanno scelto di inserire solo volti non famosi. Proprio per questo motivo i nomi di Angela Fernandez (ex fiamma di Olly), Rita De Crescenzo e Cara sarebbero stati esclusi, in quanto considerate figure già note.

Pareri positivi sulla nuova edizione del GF

Su X, diversi utenti hanno espresso commenti positivi su quella che sarà la nuova edizione del reality.

"Finalmente si torna alle origini", ha scritto un utente. Un altro, invece, è apparso più cauto: "Prima di commentare voglio aspettare la presentazione del cast ufficiale. Non mi stupirei se entrasse in casa qualche YouTuber o star di TikTok". Un telespettatore ha aggiunto: "Scusate, ma quando parlano di 'storie di vita vera' si riferiscono alle solite storie strappalacrime? Vorrei anche divertirmi". Infine, c’è chi si è detto entusiasta per il ritorno di Ventura alla conduzione: "Felicissima per SuperSimo. Non vedo l’ora di vedere il suo GF".