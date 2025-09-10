Nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura ha fornito nuovi dettagli sulla nuova edizione del Grande Fratello: "Dinamiche? Nel mio piccolo non voglio e non bisogna indurre a niente". Inoltre la conduttrice ha ribadito che varcheranno la casa più spiata d'Italia tutti concorrenti giovani per ora sconosciuti e che il reality durerà 100 giorni.

Le parole di Ventura

Il GF tornerà su Canale 5 da lunedì 29 settembre, alle ore 21:30 circa. Il cast sarà formato interamente da personaggi ancora sconosciuti al mondo dello spettacolo ma anche sul web: "Ci saranno tantissimi giovani, ma 100% Nip", ha detto Simona Ventura.

Inoltre la diretta interessata si è sbilanciata sulla durata del reality show: "Si proseguirà per 100 giorni". Nell'intervista Simona Ventura ha poi rivelato che hanno scritto in tantissimi per sostenere i casting e addirittura c'è chi ha contattato tramite social la conduttrice: "Ho girato le lettere alla produzione e ho presenziato ai casting". La presentatrice ha poi aggiunto ulteriori dettagli su quella che sarà la sua edizione: "Dinamiche? Io penso che si debbano innescare naturalmente nel momento in cui c’è la prova della convivenza da superare. Dico solo una cosa, nel mio piccolo non voglio e non bisogna indurre niente, non è necessario".

Per quanto riguarda i concorrenti si tratterà di persone giovani che studiano, lavorano e hanno dei sogni da realizzare oppure li hanno già realizzati.

Ventura ha però parlato di un comune denominatore che avranno tutti gli inquilini: "Abbiamo scelto le storie più emozionanti".

GF: il ruolo di opinionista è ancora vacante

Simona Ventura ha parlato anche degli opinionisti del reality e ha confidato che ci sono ancora diversi nomi al vaglio.

Sul web sono circolati i nomi di Cristina Plevani, Jessica Morlacchi, Caterina Collovati, Attilio Romita, Vladimir Luxuria, Max Giusti, Elena Guarnieri, Patrizia Groppelli e Veronica Gentili ma ad oggi, 10 settembre, il ruolo di opinionista risulta ufficialmente essere ancora vacante.

Prima di concludere l'intervista la conduttrice ha riservato parole d'affetto per la collega Paola Perego: "È felice per me e io lo sono per la sua nuova edizione di Citofonare Rai2".

Il reality torna alle origini

Durante le ultime edizioni, Alfonso Signorini aveva provato a far tornare il reality alle origini inserendo nel cast personaggi nip.

Oggi, la novità è stata attivata: l'intento dell'azienda Mediaset è quello di formulare un cast di tutti concorrenti sconosciuti, proprio come accaduto agli esordi del GF. Nel 2025 infatti, il programma festeggia 25 anni dalla messa in onda della prima edizione.