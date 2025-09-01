"Dopo la perdita del bambino, Alessandro mi ha lasciata dicendo di non essere più innamorato di me": con queste affermazioni Sofia Calesso ha annunciato la fine della relazione con Alessandro Medici, nel corso di un' intervista rilasciata al portale Più Donna. La coppia aveva partecipato a Temptation Island nel 2020 e nonostante un percorso caratterizzato da alti e bassi avevano deciso di uscire insieme.

Il dolore di Sofia

In un'intervista Sofia Calesso ha ripercorso l'ultimo anno e ha spiegato che tra lei e Alessandro Medici la relazione è giunta al capolinea: "Dopo la perdita del bambino, Alessandro mi ha lasciata dicendo di non essere più innamorato di me".

L'ex protagonista di Temptation Island ha precisato che la coppia ha vissuto un momento di smarrimento, a causa della perdita del bambino che stava aspettando. La stessa Sofia ha ammesso di non avere mai superato tale evento e non faceva altro che colpevolizzare il suo partner: "Lui non si sentiva pronto a diventare padre e io incolpavo lui per ogni cosa". A peggiorare la situazione è stata anche la proposta di matrimonio mai concretizzata: lui aveva avanzato la proposta e la coppia aveva anche individuato i testimoni di nozze, ma il rito non è mai stato celebrato.

Oggi, Sofia Calesso si è trasferita e dal suo racconto è emerso che l'ormai ex Alessandro l'ha aiutata col trasloco. Lei stessa ha affermato: "I primi giorni sono stati duri, non mi aspettavo che lui mi lasciasse".

Nonostante la fine della relazione, la 35enne ha rivelato che Medici resterà sempre l'uomo più importante della sua vita: "È una persona buona e merita di essere felice. Io mi ero aggrappata ad una storia che non andava già bene sotto numerosi aspetti". Per quanto riguarda il futuro, l'ex protagonista di Temptation Island sogna di ritrovare l'amore e soprattutto di mettere su famiglia. Attualmente la 35enne sta conoscendo un ragazzo e lei stessa non immaginava che potesse tornare a provare un sentimento per qualcuno.

Il percorso della coppia a Temptation Island

Sofia Calesso e Alessandro Medici erano stati una delle coppie più discusse di Temptation Island nel 2020.

Il percorso venne caratterizzato da alti e bassi per via della gelosia di lui, ma al momento del falò di confronto finale la coppia decise di lasciare il programma insieme.

Nella loro stessa edizione c'erano anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane, tanto che a quest'ultimo era stato chiesto di essere il testimone di nozze dello sposo. Nel villaggio delle fidanzate invece, Elia si era più volte prodigata a dare dei consigli a Sofia su come affrontare al meglio la relazione.