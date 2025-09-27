Venerdì 26 settembre, su Rai 1, è iniziata una nuova edizione di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti. Tra i concorrenti, Antonella Fiordelisi ha imitato Gaia, ma Cristiano Malgioglio non ha apprezzato l'esibizione: "Mi hai deluso in modo spaventoso". Il giurato ha anche confidato di non essere riuscito a capire neanche una parola mentre Antonella cantava.

Malgioglio a Fiordelisi: 'Non posso dirti che sei stata brava'

In occasione della prima puntata di Tale e Quale Show, l'ex concorrente del Grande Fratello Antonella Fiordelisi ha dovuto imitare Gaia con il brano sanremese Chiamo io, chiami tu.

La concorrente ha cercato di dare il massimo, ma al termine dell'esibizione Cristiano Malgioglio le ha riservato diverse critiche: "Sono molto spaventato, mi hai deluso in un modo spaventoso". Secondo il giurato, l'imitazione di Gaia sarebbe stata più adatta a Carmen Di Pietro: "Io sono qui per dire la verità, non posso dirti che sei stata brava".

Mentre il pubblico in studio ha iniziato a rumoreggiare, Malgioglio ha proseguito ammettendo di non aver capito una parola di ciò che Fiordelisi aveva cantato. Diverso il parere di Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi: quest’ultima ha sottolineato che Antonella Fiordelisi è una sportiva e non una cantante professionista, aggiungendo: "Per me si è impegnata tantissimo".

Fiordelisi, dal canto suo, ha rivendicato la preparazione fatta per il programma: "Ho studiato un anno per fare questo provino. Prima non sapevo neanche cantare, non c'era una base".

“Chiamo io chiami tu

Chi è il primo che cede stasera” 📲



Antonella Fiordelisi interpreta Gaia a #taleequaleshow pic.twitter.com/0ZS6guDXnX — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 26, 2025

La classifica della prima puntata di Tale e Quale Show

Terminate tutte le esibizioni è stata stilata la classifica della serata inaugurale di Tale e Quale Show. Il punteggio è stato determinato dai voti dei giurati, dai like ricevuti sulle pagine social del programma (da 1 a 5 punti bonus in base ai cuoricini ottenuti) e da 5 punti assegnati da ogni concorrente a un collega.

1. Tony Maiello

2. Pamela Petrarolo

3. Samuele Cavallo e Insinna & Cirilli (a pari merito)

4. Peppe Quintale

5. Antonella Fiordelisi

6. Le Donatella

7. Gianni Ippoliti

8. Maryna e Carmen Di Pietro (a pari merito)

Il commento degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso la loro opinione sulla partecipazione di Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show.

"Non ci somiglia né col trucco né vocalmente. Zero assoluto", ha scritto un telespettatore. Un fan di Fiordelisi ha invece apprezzato la performance: "Brava Antonella. L'ho trovata piacevole, mi ha stupita". Un altro utente ha ironizzato: "Più che Gaia sembra Nina Moric". C’è chi ha chiamato in causa Malgioglio: "Il suo parere lascia il tempo che trova, visto che anche in passato ha sempre criticato tutti". Infine, un utente ha tagliato corto: "Capisco i fan, ma dire che è stata bravissima è fuori luogo".