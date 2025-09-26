Le nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 dal 29 settembre al 3 ottobre, promettono emozioni contrastanti. Hildegard avrà un malore in strada, per fortuna senza gravi conseguenze. Intanto, sarà Tom, testimone dell’accaduto, a mostrarsi pronto a intervenire. La tensione tra Helene e Günther esploderà quando la donna, esasperata, gli lancerà una freccetta colpendolo in un punto delicato. Ana, intanto, dovrà prendere una decisione importante sul suo futuro accademico e sulla proposta di Philipp. Ma le trame più intricate riguardano Christoph, sempre più tormentato dal sospetto di un complotto ordito da Tom e Ariane, deciso a far luce su una serie di eventi misteriosi.

Il complotto contro Christoph e le mosse di Tom

Christoph è sempre più convinto che dietro le recenti circostanze ci sia un piano orchestrato da Tom, che potrebbe non essere affatto morto come si pensava. Il ritorno di Tom infatti è circondato da una serie di eventi misteriosi che non fanno altro che accrescere i sospetti di Christoph. Mentre cerca di dimostrare che Tom abbia inscenato la sua morte per incastrarlo, Alexandra si oppone all'idea di installare telecamere di sicurezza nell'appartamento, alimentando ulteriormente la tensione tra i due. Nel frattempo Tom riesce a ottenere un'impronta digitale di Christoph, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per i suoi piani.

Ana tra dubbi e rivelazioni inaspettate

La giovane Ana si troverà in una situazione di profonda incertezza. Dopo essere stata avvicinata da Philipp, che le propone di diventare il suo gestore patrimoniale, inizia a riflettere sul suo futuro. Nonostante i dubbi, Ana si lascia convincere a riflettere sulla proposta, mentre riscopre la sua passione per i cavalli grazie a un'osservazione di Philipp sulla tenuta von Thalheim. Nel frattempo Vincent la mette in difficoltà chiedendole perché lo avrebbe lasciato se mirava solo alla sua eredità, insinuando nuovi dubbi nella mente della giovane. Le conversazioni con Natalie e Philipp non fanno che alimentare la sua confusione, mentre un incontro inaspettato tra Natalie e Vincent porta a un bacio che potrebbe complicare ulteriormente le cose.

Nella puntata precedente di Tempesta d'Amore

Nel precedente episodio di Tempesta d’Amore, Helene ha continuato a fingere di essere la moglie di Günther davanti a Tonia, creando ulteriori malintesi. Nel frattempo Nicole tentava di convincere Ana delle vere intenzioni di Philipp, che sembrava interessato solo alla sua eredità. Anche se Ana non le credeva, ha comunque deciso di non firmare la delega.

Natalie, bisognosa di denaro, è stata persuasa da Philipp a raccontare ad Ana che Vincent era a conoscenza dell'eredità e che stava solo cercando di screditarlo. Infine Erik si è lanciato nel torneo di freccette con Michael, che si vantava delle sue abilità, ma le cose non sono andate come previsto.