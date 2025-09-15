Le anticipazioni di Tempesta d’amore dal 22 al 26 settembre rivelano che Helene capirà di provare dei sentimenti per Gunther, ma presto in città arriverà la sua fidanzata Tonia.

Ana scopre che Philipp era a conoscenza del testamento

Le anticipazioni prendono il via dalla passione che travolgerà Vincent e Natalie. Sebbene affermi di non volere un rapporto serio, quest'ultima sognerà di poter avere un futuro con il veterinario.

Philipp avrà paura che Ana scopra i suoi vecchi piani per impossessarsi della sua eredità. Intanto, Ana scoprirà che Wilma le ha lasciato la sua eredità e sarà sconvolta nell'apprendere di essere diventata tanto ricca.

La giovane festeggerà la notizia con Philipp, sua madre e Michael, mentre Vincent capirà che Philipp era già a conoscenza dell'eredità.

Quando Vincent racconterà ad Ana i suoi dubbi su Philipp, la ragazza respingerà tale ipotesi. Però, quando Philipp le chiederà una procura per gestire i suoi averi, Alves si insospettirà. Poi Vincent racconterà a Nicole i suoi dubbi su Philipp e lei ricorderà della conversazione registrata da Michael in cui Brandes parlava dell'eredità e lo farà ascoltare alla figlia. Ana affronterà Philipp, che non riuscirà a dimostrarsi innocente. Poi Brandes chiederà l'aiuto di Natalie affinché faccia credere ad Ana che a essere a conoscenza del testamento era in realtà Vincent.

Tonia arriva in hotel

Helene si innamorerà di Gunther, ma avrà una brutta sorpresa quando scoprirà che l'uomo non solo è fidanzato, ma non ricambia neppure i suoi sentimenti. Tonia, la fidanzata di Gunther, arriverà in città ma lui non ne sarà felice. Gunther fingerà con Tonia di essere sposato e quando la donna la vedrà con Helene crederà che sia lei la moglie. Gunther così chiederà l'aiuto di Helene ma quest'ultima conoscendo Tonia si pentirà di averle mentito. Intanto, Lale temerà di non aver passato l'esame ma ci sarà una bella novità ad attenderla.

Erik e Yvonne decideranno di partecipare a un torneo di freccette, ma poi comprenderanno di avere bisogno di aiuto. Quando Yvonne deciderà di partecipare alla gara con Greta, Erik ne resterà ferito ma poi deciderà di trovare un compagno per la gara e battere così le sue avversarie.

Lo share della soap tedesca

Lo share di Tempesta d'amore comincia a dare i primi segnali di ripresa. Dopo le prime settimane in cui non si superava il 4% di share, nella puntata di venerdì 12 settembre la soap tedesca ha fatto registrare uno share pari a 4,3% con una media di spettatori pari a 180.000. Con la ripresa totale delle attività autunnali, non è escluso che la serie possa raggiungere i livelli dello scorso anno, momento in cui lo share si aggirava intorno al 6%.