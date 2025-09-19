Gli spoiler della soap opera tedesca Tempesta d'amore annunciano che nelle puntate dal 22 al 26 settembre, Vincent Ritter (Martin Walde) cederà alla passione con Natalie (Teresa Klamert), ma resterà molto amareggiato quando lei sceglierà di mantenere con lui soltanto un rapporto di amicizia. Ana scoprirà di aver ereditato una grande fortuna e la tenuta Gut Thalheim, ma sarà combattuta tra gratitudine e insicurezza, mentre Philipp le offrirà il suo aiuto. Intanto, Christoph sarà coinvolto in gravi accuse legate alla scomparsa di Tom e rischierà perfino l’arresto, mentre Tom tramerà una vendetta pericolosa ai suoi danni.

Helene, infine, dovrà fingere di essere la moglie di Günther per coprire le sue bugie.

Vincent confuso dopo la notte con Natalie

Natalie e Vincent cederanno alla passione, ma dopo la bella serata lei lo spiazzerà: tornerà a casa sua e non avrà intenzione di cambiare nulla nel loro rapporto di amicizia. Nel frattempo, Christoph resterà piuttosto turbato dal fatto che Alexandra abbia avuto dei dubbi su di lui riguardo alla sparizione di Tom, arrivando persino a chiedergli se gli abbia fatto del male. Ana, invece, scoprirà con sorpresa di essere stata convocata alla lettura del testamento di Wilma.

Ana sopraffatta dall’eredità di Wilma: Philipp le offre il suo aiuto

Ana non potrà essere presente in tribunale per la lettura del testamento di Wilma, così deciderà di incaricare sua madre, preparandole una delega.

La giovane crederà di ricevere solo una vecchia sella, ma l’eredità lasciata da Wilma la lascerà senza parole. Così Ana scoprirà di aver ereditato una consistente somma di denaro e la tenuta Gut Thalheim dalla generosa baronessa e sarà davvero molto grata per il grande dono, ma allo stesso tempo si sentirà sopraffatta e insicura di riuscire a gestire tutto. In seguito, Philipp verrà a conoscenza della vicenda e si offrirà di aiutare Ana. La giovane, però, sarà combattuta e non saprà se potersi fidare davvero di lui.

Christoph finisce nei guai: sospettato per la scomparsa di Tom

Helene andrà su tutte le furie quando scoprirà che Günther la stava frequentando mentre vedeva anche una certa Tonia.

La rivelazione la lascerà amareggiata e ancora più diffidente nei confronti degli uomini.

Intanto, Christoph sarà profondamente turbato dalle gravi accuse di Hildegard, che lo riterrà responsabile della morte di suo nipote Tom. Deciderà così di confidarsi con Alfons, al quale annuncerà che, se sua moglie non ritirerà quanto detto e non si scuserà, sarà costretto a licenziarla. La verità è che qualcuno starà cercando di incastrare Christoph per la scomparsa di Tom, e solo il tempestivo intervento di Theo riuscirà a evitargli l’arresto.

Tom trama una vendetta pericolosa

Ana si affezionerà sempre di più a Philipp, ma sua madre Nicole sarà convinta che il ragazzo sia interessato solo alla sua eredità e non provi un reale sentimento.

Per questo, metterà in guardia la figlia, esprimendole apertamente i suoi dubbi. Ana, però, sarà talmente presa da Philipp da non dare peso ai dubbi sollevati da sua madre.

Nel frattempo, Erik e Yvonne saranno decisi a vincere il torneo di freccette, mentre Helene si ritroverà coinvolta nelle bugie raccontate da Günther a Tonia. Così, per reggere il gioco all’uomo, fingerà di essere sua moglie davanti alla donna. Infine, Tom deciderà di vendicarsi di Christoph e inserirà una sostanza sospetta all’interno di un flacone di medicinali, molto probabilmente destinato a lui.

Martin Walde è Vincent in Tempesta d’amore: carriera e curiosità

Il personaggio di Vincent Ritter è interpretato da Martin Walde, attore tedesco classe 1987 originario di Dresda.

Artista poliedrico, Walde è da anni attivo anche come cantante e doppiatore. Tra i suoi ruoli più noti in patria spicca quello di Sunny Zöllig, personaggio transgender interpretato nella celebre serie Lindenstraße, che gli ha dato grande visibilità presso il pubblico tedesco.