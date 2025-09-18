Nella nuova settimana di programmazione di Tempesta d'amore che va dal 22 al 26 settembre, Ana scoprirà di aver ereditato il patrimonio di Wilma, e al contempo apprenderà che Philipp era a conoscenza che lei sarebbe diventata molto ricca.

Ana riceve l'eredità di Wilma: anticipazioni 22-26 settembre

Vincent trascorrerà una notte di passione con Natalie, ma ben presto si renderà conto di non amarla, in quanto ancora innamorato di Ana.

Philipp temerà che Ana scopra il suo vecchio piano per entrare in possesso dell'eredità della prozia e purtroppo per lui, il passato verrà a galla.

Ana, infatti, scoprirà che Wilma le ha lasciato in eredità il podere di Thalheim e metà del patrimonio. Grazie a questo lascito inaspettato, la ragazza diventerà una persona molto benestante.

Ben presto però Vincent inizierà a nutrire dei sospetti nei confronti di Philipp, convinto che quest'ultimo fosse a conoscenza da tempo che Ana avrebbe ereditato da Wilma e che proprio per questo motivo lui si era avvicinato a lei. Il veterinario esternerà i suoi sospetti proprio ad Ana, la quale non crederà alle sue parole, certa dei sentimenti che Brandes prova per lei.

Ana scopre che Philipp mirava da tempo alla sua eredità

Successivamente, Philipp chiederà ad Ana di firmare una procura a suo nome per permetterli di gestire il patrimonio.

Sarà proprio in tale circostanza che la giovane donna capirà che il sospetto di Vincent era fondato, e che Philipp si fosse riavvicinato a lei al solo scopo di impossessarsi dei suoi beni.

Ana sconvolta affronterà immediatamente il fidanzato, il quale cercherà di sviare i sospetti dicendole che in realtà era Vincent ad essere a conoscenza del patrimonio che lei avrebbe ricevuto da Wilma.

La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Helene, la quale scoprirà che Gunther è fidanzato, e resterà alquanto delusa.

Tempesta d'amore, un successo che dura da vent'anni

Tempesta d'amore, il cui titolo originale è Sturm der Liebe, tiene compagnia al pubblico italiano da quasi vent'anni. Era il 2006 quando la soap Tv tedesca debuttò sui canali Mediaset, dapprima nel pomeriggio di Canale 5, per poi passare a Rete 4 nel 2007.

In un primo momento le puntate dello sceneggiato venivano trasmesse nella fascia pre-serale, ma da marzo 2024 la soap è passata allo slot mattutino.

Variazioni che non hanno intaccato il successo di Tempesta d'amore che continua a far registrare ogni giorno una media tra il 4 e il 5% di share.