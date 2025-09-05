Tempesta d'amore è tornata ufficialmente su Rete 4 con la ventesima stagione. Le anticipazioni dall'8 al 12 settembre 2025 rivelano che Ana salverà la vita a Philipp, con cui inizierà una storia d'amore. Nel frattempo, Alexandra sarà sentimentalmente divisa tra Christoph e Tom. Caspar susciterà nuove gelosie e sospetti in Theo, temendo che possa intromettersi nella sua relazione con Lale. Inoltre, Helene vivrà un appuntamento dal finale amaro con Udo, conosciuto su un’app di incontri. Infine, Vincent tenterà di riconquistare Ana, che però lo respingerà.

Ana si innamorerà di Philipp, Caspar terzo incomodo tra Theo e Lale

Ana riuscirà a salvare la vita a Philipp, che aprirà gli occhi in ospedale e si innamorerà perdutamente di lei. Poi, il giovane farà una dichiarazione romantica in ospedale ad Ana, che inizierà a intuire il cambiamento del ragazzo. Nel frattempo, Erik metterà in guardia Theo su Caspar, temendo che il ragazzo possa intromettersi nella sua storia con Lale.

Theo e Lale non prenderanno sul serio gli avvertimenti di Erik, mentre Caspar non sembrerà disposto ad arrendersi. Determinato a conquistare Lale, Caspar le regalerà una collana. Poco dopo, Erik scoprirà che a Greta è sparito un gioiello simile e accuserà il giovane. Yvonne difenderà Caspar dalle accuse di Erik e, poco dopo, il ragazzo riceverà il diario del padre, che gli provocherà una reazione inaspettata.

Alexandra divisa tra Christoph e Tom

Christoph inviterà Alexandra a festeggiare il suo compleanno in Spagna, ma la donna, turbata dalla gelosia di Tom, prometterà di non partire. Il signor Werner, però, la convincerà a cambiare idea. A quel punto, Alexandra accetterà l'invito e deciderà inoltre di festeggiare con Christoph la notizia della gravidanza di Eleni. La donna, però, deciderà di riavvicinarsi a Tom, ma quella stessa notte sognerà Christoph, segno che i suoi sentimenti sono tutt'altro che sopiti.

Helene delusa dall'uscita con Udo, Ana respinge Vincent

Helene uscirà con Udo, conosciuto su un'app di incontri online, ma l'uomo nasconderà un segreto che la deluderà profondamente. Philipp deciderà di non ostacolare la felicità di Ana, incoraggiandola a seguire il cuore.

Vincent le chiederà così una nuova possibilità, ma la ragazza si prenderà del tempo. Ana, infine, respingerà Vincent, lasciandolo devastato e aprendo la strada a un nuovo capitolo con Philipp.

Alexandra tornerà da Christoph e Philipp lotterà per Ana?

Le puntate della prossima settimana lasceranno molti interrogativi aperti, soprattutto sul triangolo tra Alexandra, Tom e Christoph. La donna riuscirà davvero a lasciarsi il passato alle spalle o i suoi sentimenti per Christoph torneranno a travolgerla? E mentre Philipp si dimostrerà pronto a lottare per il cuore di Ana?