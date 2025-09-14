Manca poco al ritorno di Temptation Island su Canale 5: lunedì 15 settembre, infatti, andrà in onda il primo dei due speciali che la rete ha scelto di realizzare per aggiornare il pubblico su cos'è successo alle sette coppie del cast durante l'estate. Come mostrano alcuni scatti che stanno circolando sui social in queste ore, Filippo Bisciglia ha incontrato i fidanzati nella stessa location di Roma dove li aveva intervistati a metà luglio e presto i fan scopriranno cosa si sono detti a distanza di un mese e mezzo dall'ultima volta.

Novità sugli appuntamenti in prima serata

L'edizione 2025 di Temptation Island non è finita: il 15 e il 22 settembre andranno in onda due puntate speciali che serviranno per capire cosa è accaduto a tutti i componenti del cast dopo l'ultima registrazione.

La redazione ha scelto di girare questi appuntamenti lontano da occhi indiscreti (quindi non in uno studio televisivo con il pubblico) e nella stessa location romana dove Filippo Bisciglia ha incontrato le coppie un mese dopo la fine delle riprese in Calabria.

Il conduttore, dunque, è stato l'unico interlocutore dei fidanzati di quest'anno, quello al quale hanno raccontato se ci sono stati sviluppi nelle loro relazioni durante le vacanze.

Filippo Bisciglia condurrà lo speciale #TemptationIsland dalla stessa location romana dove ha condotto il mese dopo#AscoltiTv pic.twitter.com/XT9DxhvG0n — 📺 (@Boomerissima) September 14, 2025

Due puntate per chiudere la stagione

Sono due gli speciali di Temptation Island che la rete sta per proporre al pubblico: il primo andrà in onda lunedì 15 settembre, il secondo la settimana successiva (il giorno 22).

Queste puntate sono già state registrate, ma non sono trapelate molte anticipazioni dalla location di Roma che ha ospitato Filippo Bisciglia e tutto il cast dell'edizione 2025.

Quello che si sa già, è che i fidanzati sono stati intervistati dal padrone di casa del reality su come si sono evoluti i loro rapporti d'amore nell'ultimo mese e mezzo: Sonia B e Simone avranno parlato del bimbo che è in arrivo, Lucia e Rosario dei motivi della loro rottura, Valerio e Ary di come va la loro frequentazione, Sonia e Alessio di come si sono ritrovati dopo una profonda crisi, Sarah di quanto è stato difficile voltare pagina dopo l'addio allo storico fidanzato.

Flavio e Rosario da Temptation a Uomini e donne

A pochi giorni dalla messa in onda del primo speciale di Temptation Island, Lorenzo Pugnaloni ha sorpreso i fan svelando che presto un componente del cast parteciperà a Uomini e donne.

Stando a quello che si legge sul web nelle ultime ore, Rosario sarebbe stato scelto come terzo tronista della stagione 2025/26 del dating-show, e il suo esordio dovrebbe avvenire in una delle prossime registrazioni.

A fine agosto Maria De Filippi ha confermato un rumor che circolava da tempo in rete: il tentatore Flavio è uno dei nuovi tronisti, ma a quanto pare non sarà l'unico da Temptation.