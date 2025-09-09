Mancano pochi giorni alla messa in onda di un'attesissima puntata di Temptation Island, uno speciale che permetterà al pubblico di scoprire cos'è successo tra i protagonisti dell'ultima edizione dopo la fine delle registrazioni in Calabria. Nel corso di quest'appuntamento che sarà trasmesso lunedì 15 settembre, le coppie si confronteranno e Filippo Bisciglia cercherà di capire se ci sono stati ripensamenti o conferme dopo l'incontro "un mese dopo".

In arrivo colpi di scena e sorprese

In questi giorni si dovrebbe registrare lo speciale di Temptation Island che andrà in onda il 15 settembre in prima serata.

Stando a quello che si vocifera sul web, però, le riprese di questa puntata dovrebbero avvenire senza pubblico, quindi non dovrebbero circolare anticipazioni di quello che accadrà tra i personaggi più discussi dell'edizione 2025 del reality.

I canali social del format, però, hanno attirato l'attenzione dei fan postando una nuova "locandina" per ricordare l'appuntamento di lunedì prossimo.

"Quest'anno Temptation ci ha regalato colpi di scena a non finire, ma non è ancora finita qui: il 15 settembre in prima serata, su Canale 5, ci aspettano impedibili novità. Non mancate", si legge su X a meno di una settimana dal ritorno del programma sulle tentazioni d'amore.

Quest’anno #TemptationIsland ci ha regalato colpi di scena a non finire, ma non è ancora finita qui: lunedì 15 settembre in prima serata, su Canale 5, ci aspettano imperdibili novità… Non mancate 🌴🔥 pic.twitter.com/sdi7ZqDo6m — Temptation Island (@TemptationITA) September 9, 2025

I faccia a faccia dopo un mese e mezzo

Nel corso dello speciale di Temptation Island che andrà in onda il 15 settembre, dunque, ci saranno gli attesissimi confronti tra le coppie del cast a distanza di quasi un mese e mezzo dall'ultima volta.

Questa puntata si dovrebbe registrare nella stessa location di quella che è stata trasmessa il 31 luglio, quindi con Filippo Bisciglia unico interlocutore dei fidanzati e dei tentatori più rilevanti dell'ultima stagione.

Ad agosto si è detto e scritto di tutto sui ragazzi che hanno partecipato al reality quest'anno, da possibili rotture a inaspettati riavvicinamenti lontano dalle telecamere.

La verità si scoprirà solo guardando l'appuntamento di lunedì prossimo, quello che farà calare definitivamente il sipario su un'edizione di Temptation di grandissimo successo.

Le voci sul futuro a Uomini e donne

Dal 26 agosto si sa che il tentatore Flavio è uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne, ma presto a lui potrebbe aggiungersi qualche altro protagonista di Temptation Island 2025.

Secondo rumor ancora tutti da confermare, infatti, sulla popolare poltrona rossa si potrebbe accomodare Sarah, che è tornata single da un paio di mesi (l'ex Valerio ha iniziato una frequentazione con la tentatrice Ary), ma non sarebbero da escludere anche Rosario e Denise.

La sensazione di molti fan è che almeno uno dei personaggi che hanno partecipato al reality estivo entrerà nel cast del dating-show, ma per scoprirlo si dovranno attendere le anticipazioni delle prossime registrazioni.