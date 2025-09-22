Lunedì 22 settembre si concluderà l’edizione 2025 di Temptation Island e il gran finale riserverà nuovi colpi di scena ai telespettatori. Secondo le anticipazioni di Dagospia e Lorenzo Pugnaloni, nell’ultima puntata Sonia annuncerà la rottura con Simone a causa di un’altra relazione che lui avrebbe avuto fino a poco prima del reality. La giovane, inoltre, rivelerà il sesso del bambino che aspetta: sarà un maschietto.

Lo spoiler del gran finale della stagione

Il secondo e ultimo speciale di Temptation Island sarà dedicato alle coppie che non si sono viste una settimana fa, in particolare a quello che è successo tra Sonia e Simone durante l'estate.

Le anticipazioni svelano che la ragazza si presenterà da sola al confronto con Filippo Bisciglia e gli racconterà che la storia con il compagno sarebbe finita poco dopo la fine delle riprese del reality.

Tornata dalla Calabria, la giovane aveva deciso di dare una seconda possibilità al fidanzato, soprattutto perché aveva scoperto di essere incinta, ma la situazione sarebbe precipitata: Sonia sarebbe venuta a conoscenza di una relazione che Simone avrebbe avuto con un'altra donna fino a poco tempo prima di partecipare a Temptation, una relazione parallela.

Un maschietto per l'ex coppia

Lunedì 22 settembre, i telespettatori dovrebbero assistere al mancato lieto fine tra Sonia e Simone a causa di una relazione parallela che lui avrebbe portato avanti almeno fino all'inizio dell'estate.

Nel corso dell'ultima puntata stagionale di Temptation Island, però, ci sarà anche tempo per svelare il sesso del bambino che la ragazza ha scoperto di aspettare non appena è tornata dalla Calabria, verso la fine di giugno.

Circondata dall'affetto delle altre fidanzate del cast, che sono diventate sue amiche, Sonia annuncerà che sarà mamma di un maschietto.

Le parole dell'esperto di gossip

Lorenzo Pugnaloni ha definito sorprendenti le rivelazioni che farà Sonia nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, l'ennesimo colpo di scena che quest'edizione del reality regalerà al pubblico.

"Come vi avevo già detto, lei e Simone si sono separati perché ha scoperto che lui era fidanzato con un'altra donna prima di partecipare al programma.

Lui ha anche continuato a sentire la single Rebecca", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

Il 22 settembre, Filippo Bisciglia incontrerà anche Sonia e Alessio (che avrebbero deciso di cambiare lavoro), Antonio e Valentina alle prese con i preparativi del matrimonio, e Maria Concetta e Angelo.