L'edizione 2025 di Temptation Island sembra non finire mai: notizia di poche ore fa, infatti, è che il reality tornerà su Canale 5 con due puntate speciali e non una come si vociferava da tempo. Lorenzo Pugnaloni, dunque, ha anticipato che il programma condotto da Filippo Bisciglia farà compagnia ai telespettatori sia il 15 che il 22 settembre: si dice che questi appuntamenti dureranno circa due ore e sveleranno cos'è accaduto tra le coppie del cast durante le vacanze.

Continua il viaggio nei sentimenti

Si intitola Temptation Island e poi... e poi... il format che la rete ha pensato per aggiornare i fan sugli sviluppi che ci sono stati tra i fidanzati dell'ultima edizione durante l'estate.

Se inizialmente si diceva che il reality sarebbe tornato con una puntata speciale, nelle scorse ore si è saputo che saranno due gli appuntamenti che andranno in onda il lunedì sera con protagoniste le sette coppie del cast dell'edizione 2025.

Il programma sulle tentazioni d'amore, dunque, farà compagnia ai telespettatori il 15 e il 22 settembre, giorni in cui saranno trasmesse le interviste che sono state registrate di recente a tutti e 14 i partecipanti dell'ultima stagione.

Il padrone di casa sarà sempre Filippo Bisciglia, proprio come è accaduto con lo speciale "un mese dopo" che è andato in onda lo scorso 31 luglio.

Puntate più brevi e registrate

La scelta della rete di raddoppiare gli speciali di Temptation Island di settembre, ha spinto la redazione a modificare la durata delle puntate che sono state registrate nei giorni scorsi.

Come si legge sui social in queste ore, il 15 e il 22 settembre andranno in onda appuntamenti più brevi del reality, di due ore con una chiusura prevista per le 23:50 circa.

#TemptationIsland raddoppia: andrà in onda lunedì 15 e lunedì 22 settembre con due puntate da due ore. Chiusura alle 23.50. — MaccheTiVu (@macchetivu) September 12, 2025

Questa strategia è stata usata anche a fine luglio, quando al programma sono state aggiunte un paio di puntate in più rispetto a quelle che erano previste prima della partenza.

Il futuro di Rosario a Uomini e donne

Sempre in queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso un'anticipazione molto interessante su uno dei protagonisti di Temptation Island più amati dal pubblico.

Stando a quello che ha svelato l'esperto di gossip su Instagram, Rosario sarà uno dei tronisti dell'edizione di Uomini e donne che tornerà in onda il 22 settembre.

Maria De Filippi avrebbe scelto di dare un'altra chance al ragazzo che ha concluso l'esperienza nel reality da single, mentre non si sa ancora nulla sul futuro di Sarah in televisione.

Per tutta l'estate si è vociferato che la giovane fosse in cima alla lista dei possibili nuovi tronisti, ma per ora non ci sono novità su quello che farà dopo la messa in onda dei due speciali di Temptation dedicati a lei e a tutti gli altri fidanzati del cast 2025.