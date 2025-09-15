In occasione della prima puntata di Temptation Island e poi.. e poi, lo speciale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, si scoprirà cos'è successo alle coppie lontano dai riflettori. A svelare alcuni spoiler in merito è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, attraverso la sua newsletter. Sarah sarebbe stata contattata più volte dal suo ex Valerio per un riavvicinamento, ma la ragazza le avrebbe rifilato un due di picche. Si tornerà a parlare anche di Lucia e Rosario, tra i protagonisti più discussi dell'ultima edizione del programma incentrato sui sentimenti.

Le anticipazioni della prima puntata di Temptation Island

Le anticipazioni sulla prima puntata di Temptation Island e poi...e poi svelate da Lorenzo Pugnaloni si concentrano su Sarah e Valerio. Dagli spoiler, si apprende che lui avrebbe provato a ricontattare l'ex fidanzata per avere dei chiarimenti dopo la fine della loro storia d'amore, ma lei le avrebbe rifilato un due di picche. Valerio starebbe portando avanti la frequentazione con Ary, tentatrice con la quale ha instaurato un'intesa speciale nel villaggio delle tentazioni.

Durante lo speciale del docu-reality, si tornerà a parlare anche della turbolenta relazione tra Lucia e Rosario. Nello speciale Lucia, stando a quanto si apprende dagli spoiler, avrà modo di togliersi alcuni sassolini dalle scarpe.

Rosario, dopo il confronto con l'ex fidanzata, si accomoderà sul trono di Uomini e Donne alla ricerca di un nuovo amore.

Cosa sappiamo sulle altre coppie

In merito alle altre coppie, Pugnaloni ha riferito che non ci saranno importanti novità. Tra Marco e Denise non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma. Alessio e Sonia M, invece, dopo Temptation Island sono riusciti a ritrovare l'intesa di un tempo. Al contrario Sonia B e Simone avrebbero messo in stand-by la loro storia d'amore. Antonio e Valentina stanno invece portando avanti i preparativi per il loro matrimonio.

Il commento di alcuni utenti del web

Tra i fan di Temptation Island c'è grande entusiasmo di scoprire cos'è accaduto tra le coppie dopo la fine del programma.

"Dovreste fare un edizione invernale, perché il programma è troppo bello", ha suggerito un utente su Facebook. Un altro ha invece commentato: "Era ora che mandavano in onda lo speciale, non vedo l'ora". Le puntate di Temptation Island e poi...e poi saranno due e andranno in onda entrambe in prima serata su Canale 5.