Manca poco alla messa in onda del primo dei due speciali di Temptation Island che sveleranno cos'è successo tra le coppie del cast durante l'estate. L'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, però, ha svelato le voci che gli sarebbero arrivare sul "triangolo amoroso" più discusso dell'ultima edizione del reality: si dice che Valerio avrebbe continuato la frequentazione con Ary, ma allo stesso tempo si sarebbe riproposto all'ex fidanzata Sarah senza successo.

Le indiscrezioni prima del ritorno in televisione

Lunedì 15 settembre andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island, uno speciale interamente dedicato alle coppie che hanno contribuito al successo dell'edizione 2025.

Da più di un mese e mezzo i fan stanno aspettando novità sui personaggi più chiacchierati, in particolare sugli sviluppi che ci sono stati quest'estate nei legami che si sono interrotti al falò.

In queste ore ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni ad attirare l'attenzione dei curiosi con una storia Instagram in cui ha svelato cosa sarebbe accaduto tra Valerio, Ary e Sarah durante le vacanze.

"Per loro ci saranno incredibili sviluppi. Lui va da una parte all'altra, fa ping pong. Sta insieme ad Ary ma si è riproposto a Sarah, almeno a parole e non con i fatti. Valerio è molto confuso e questo peggiora ancora di più le cose. Sarah l'ha respinto", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account social prima di consigliare ai follower di non perdersi lo speciale di lunedì prossimo perché dovrebbe regalare tanti colpi di scena.

L'estate tra segnalazioni e avvistamenti

In queste settimane sul web si è parlato spesso di Valerio e della sua situazione sentimentale. Lorenzo Pugnaloni, per esempio, ha diffuso diverse segnalazioni secondo le quali il giovane avrebbe flirtato con più ragazze in vacanza in Puglia, il tutto all'insaputa di Ary.

Nonostante tutte queste chiacchiere, però, i due sono apparsi sorridenti e affiatati allo stadio per la prima partita della Lazio del campionato, e quest'avvistamento è servito per confermare che tra loro procede tutto a gonfie vele anche lontano da occhi indiscreti.

Sarah, invece, si è fatta vedere poco in giro dopo la fine del programma e molti fan pensavano che questa scelta fosse legata ad un imminente esordio nel cast di Uomini e donne come tronista, ma su questo non ci sono novità al momento.

Rosario non torna con Lucia e va sul trono

Se il futuro di Sarah è ancora incerto, nelle ultime ore è trapelata una notizia su un altro protagonista di Temptation Island che a breve dovrebbe entrare nel cast di Uomini e donne.

In base a quello che ha svelato Pugnaloni sui social, presto Maria De Filippi dovrebbe ufficializzare Rosario come uno dei nuovi tronisti del dating-show: l'ex fidanzato di Lucia, infatti, dovrebbe debuttare agli Elios in una delle prossime registrazioni.