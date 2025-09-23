Stando a quello che si legge sul web, il 22 settembre si sarebbero concluse le registrazioni della prima edizione italiana di The fifty, un reality che sarà trasmesso su Prime Video la prossima primavera. Tramite il suo account Instagram, Alessandro Rosica ha dato qualche anticipazione di come sarebbe andata l'avventura di due protagoniste dell'ultimo Grande Fratello: Helena Prestes avrebbe sofferto la lontananza da Javier Martinez ma si sarebbe fatta forza vincendo le sfide e raggiungendo la finale, mentre Shaila Gatta avrebbe discusso con diversi concorrenti prima di giocarsi la vittoria con alcuni di loro.

Le informazioni trapelate dopo l'ultima registrazione

Chi ha vinto The fifty? Le registrazioni sarebbero terminate lunedì scorso, ma il nome del vincitore non dovrebbe trapelare fino alla messa in onda del reality.

In alcune storie che ha postato su Instagram qualche ora fa, infatti, Alessandro Rosica ha spiegato che il meccanismo di questo nuovo format targato Amazon sarebbe simile a Pechino Express, soprattutto nella proclamazione del miglior concorrente del cast.

All'esperto di gossip, però, sarebbero arrivate alcune anticipazioni su come si sarebbero comportate Helena e Shaila durante le riprese del programma.

"Ci sono state tante discussioni, hanno messo dentro ex fidanzati apposta. Shaila è stata incommentabile come sempre, ha litigato con tutti", ha raccontato l'uomo sul suo canale social.

La sfida in finale

Entrambe le concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello sarebbero approdate alla finale di The fifty, ma per ora non si sa se una di loro è riuscita a vincere il montepremi.

Rosica, però, ha saputo che l'esperienza di Helena non sarebbe stata semplice, anzi lei avrebbe sofferto molto la lontananza dal fidanzato per più di una settimana.

"Lei non stava bene, le mancava Javier. Mi hanno detto che è stata male, ma poi si è ripresa", ha svelato l'esperto di gossip su Instagram.

Prestes, dunque, sarebbe riuscita ad arrivare fino all'ultima puntata del reality nonostante il suo umore non fosse dei migliori e non vedesse l'ora di ricongiungersi con il compagno.

I pareri contrastanti dei fan su X

Le informazioni che Rosica ha condiviso con i suoi follower di Instagram, si sono diffuse anche su X e i fan di Helena e di Shaila non hanno potuto non commentarle.

"Praticamente Helena all'inizio era spaesata, ma si è ripresa ed è arrivata in finale. Bravissima", "Voglio sapere di più di quest'avventura a The fifty", "Per scoprire chi ha vinto dobbiamo aspettare così tanto?", "Shaila è una diva", "Il vero cavallo vincente è Shaila, non passa mai inosservata", hanno scritto alcuni utenti dopo aver letto gli spoiler che sono trapelati dalle registrazioni del nuovo reality di Amazon.