Le anticipazioni di Tradimento preannunciano un epilogo tragico per una delle protagoniste della soap turca. Nella puntata che andrà in onda venerdì 19 settembre alle 21:20 su Canale 5, Serra perderà la vita dopo essere stata allontanata da casa da Ipek. Nel frattempo, Nazan scoprirà il legame tra Tahir, Kadriye e Kahraman, mentre Dundar si riavvicinerà a Guzide e Tarik, partecipando a una cena di famiglia insieme ai suoi fratelli, Ozan e Oylum.

I medici provano a salvare la vita a Serra, ma senza successo

Serra si trasferirà a casa di Ipek, ma continuerà a mostrare un atteggiamento difficile da tollerare.

A subirne le conseguenze sarà anche Neva, la domestica che lavora nell'appartamento della figlia di Sezai. Ipek, legata a Neva fin dall'infanzia, perderà il controllo di se stessa, finendo per prendere una decisione drastica: non riuscendo più a sopportare il comportamento dell’amica nei confronti della donna, la caccerà di casa. La vita di Serra arriverà a un tragico epilogo: la giovane perderà la vita prematuramente. I medici tenteranno di rianimarla, ma ogni sforzo si rivelerà vano.

Nazan scopre il legame fra Kadriye, Tahir e Kahraman

Nella puntata in onda il 19 settembre si evolveranno anche le storyline degli altri protagonisti di Tradimento. Nazan costringerà Mualla a rivelare la verità sulle origini di Kahraman.

L’amica di Guzide scoprirà così il legame che unisce Tahir, Kadriye e Kahraman. Ci sarà spazio anche per un riavvicinamento inaspettato: Dundar farà un passo verso i suoi genitori biologici, concedendo una possibilità a Guzide e Tarik. A tal proposito, organizzerà una cena di famiglia. Alla serata parteciperanno anche Ozan, Umit, Zeynep e Oylum, che si cimenterà in cucina insieme ai suoi cari.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Serra ha svelato a Oltan di essere incinta

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Serra ha fatto ubriacare Tolga, lo ha sedotto ed è rimasta incinta. Non appena scoperta la gravidanza, la sorella di Selin ha informato subito Oltan, ma l’imprenditore le ha chiesto di abortire e di non rivelare a nessuno di aspettare un figlio da Tolga.

Tuttavia, Serra ha ignorato le sue richieste e ha confessato a Selin di essere incinta. Venuta a sapere del tradimento del marito con Serra, Selin si è precipitata in azienda armata per poi sparare a Tolga. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni. Oylum ha appreso quanto accaduto mentre si trovava con Oltan, che ha ricevuto la telefonata con la notizia della tragedia. Spazio anche alle vicende di Kahraman, che è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa, accolto con affetto dalla sua famiglia. Guzide, invece, si è presentata nuovamente da Dundar, nella speranza di poterlo conoscere meglio e costruire con lui un rapporto.