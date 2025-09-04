La certezza che Dundar fosse davvero suo figlio sembrava aver dato un po’ di tranquillità a Guzide, da mesi alla ricerca del suo secondogenito. Secondo le anticipazioni turche, però, nei prossimi episodi di Tradimento anche questa verità inizierà a vacillare, fino all’inaspettato esito di un nuovo test del Dna: Dundar non è il figlio di Guzide. Quest’ultima scoprirà così di essere stata vittima dell’ennesimo raggiro. Ma da parte di chi?

Anticipazioni Tradimento: Guzide dubita che Dundar sia suo figlio

Nella serie Tradimento accadrà qualcosa di inaspettato.

Un'ostetrica si presenterà a casa di Guzide e le dirà che non è possibile che Dundar sia suo figlio, poiché è stata proprio lei a farlo nascere ed è sicura che lo scambio con Oylum non sia avvenuto. Sentite queste parole, l'ex giudice sarà più che mai confusa. Tuttavia, inizierà a insinuarsi il dubbio che quella donna abbia detto la verità e che perciò Dundar non sia il suo vero figlio. Riflettendo su chi possa averla ingannata, arriverà a ipotizzare che sia stata la matrigna di Dundar ad averla raggirata, desiderosa di diventare la sola erede del patrimonio del defunto consorte. Un dubbio che Guzide tenterà di fugare pensando di fare un nuovo test del Dna. Nel frattempo, anche il giovane inizierà a prendere in considerazione l'idea di non essere il vero figlio degli ex coniugi Yenersoy.

Il nuovo test del Dna dimostra che Guzide è stata ingannata

Guzide deciderà di fare un altro test del Dna per sapere se Dundar sia oppure no suo figlio. Grazie all'aiuto del primogenito Ozan, l'ex giudice riuscirà a ottenere un nuovo campione di Dna di Dundar e richiederà che venga analizzato. Il risultato del test sarà inaspettato: rivelerà a Guzide che non c'è alcuna compatibilità genetica con il giovane e che, perciò, non è la sua vera madre biologica. Il sorprendente esito farà sprofondare la donna in una profonda angoscia. La certezza che Dundar fosse suo figlio le aveva dato un po' di pace, mentre adesso dovrà fare i conti con un'altra realtà. Piano piano si riprenderà e inizierà a porsi come unico obiettivo scoprire chi le ha teso l'ennesimo tranello e, soprattutto, quale motivo si nasconde dietro il raggiro.

La seconda stagione di Tradimento chiude la serie

Attualmente è in corso su Canale 5 la seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata ogni venerdì alle 21:35. Si tratta del ciclo di episodi trasmessi in Turchia nel 2024, l'anno di chiusura della serie. La seconda stagione della fiction sarà anche l'ultima. Pare che non sia stato prodotto un nuovo ciclo di episodi e che l'episodio finale della stagione sia anche l'ultimo della serie. Anche in Italia la conclusione è ormai vicina. Tradimento chiuderà i battenti questo autunno, probabilmente tra ottobre e novembre.