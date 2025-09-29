Le anticipazioni di Tradimento del 3 ottobre rivelano un duro colpo per Sezai, che scoprirà la verità su sua figlia Ipek. L’uomo, sconvolto dal fatto che abbia ucciso Serra, deciderà di diseredarla. Nel frattempo, Azra metterà Ipek sotto ricatto.

Kadriye svela il passato a Güzide, Kahraman sceglie il cognome Dicleli

Kadriye decide di essere finalmente sincera con Güzide, rivelandole ogni dettaglio sulla sua passata relazione con Tahir Dicleli. Nel corso del confronto, riaffiorano anche ricordi legati a Sezai, e Kadriye si apre sul loro legame passato.

Intanto, Kahraman affronta Mualla con una decisione importante: ora che conosce la verità sulle sue origini, intende cambiare legalmente cognome in "Dicleli", assumendo così il ruolo di erede legittimo della famiglia.

Oylum sulla tomba del suo vero padre, Azra ricatta Ipek

Oylum si reca al cimitero per rendere omaggio alla tomba del vero padre. Successivamente, si dirige verso l'abitazione in cui lui viveva e lì incontra Ilgin, la matrigna di Dundar. La donna è furiosa e pretende di escludere Dundar dall’eredità di famiglia, sostenendo che non sia un Terzioglu di sangue. La discussione degenera coinvolgendo anche Güzide.

Nel frattempo, Umit, che ha confessato di essersi innamorato di Yesim, si prepara a invitarla a cena, ma Dundar lo precede e organizza lui l’incontro.

Durante la serata, tra Yesim e Dundar si crea un’atmosfera complice e romantica.

Azra, stanca di essere trattata da Yesim come una semplice domestica, decide di prendersi la rivincita. Utilizza un video compromettente, in cui Ipek spinge Serra giù dalle scale, per ricattarla. Ipek però rifiuta di cedere al ricatto.

Determinata a ottenere qualcosa in cambio, Azra propone a suo zio uno scambio: gli darà il video incriminante in cambio della casa di Tarik a Şişli. Tarik accetta l’accordo e sfrutta il filmato per convincere Sezai a separarsi da Güzide. La scoperta che sua figlia sia coinvolta in un crimine sconvolge profondamente Sezai, al punto da spingerlo a escluderla dall’eredità.

Kahraman di nuovo contro Tolga

La tensione cresce quando Kahraman, dopo aver visto un video in cui Tolga si confronta duramente con Oylum in una libreria, affronta Oltan con toni minacciosi. Oltan, nel tentativo di tutelare i suoi interessi, fa un patto con Tolga: lo aiuterà a far uscire Selin dal carcere, ma solo se lui promette di tagliare definitivamente i ponti con Oylum.

Nel frattempo, Dundar informa la sua famiglia che le autorità hanno disposto il sequestro temporaneo di tutti i suoi beni. Infine, Celal dà a Kahraman una notizia sconvolgente: il corpo di Alpay, padre di Dundar, è stato completamente distrutto in un incendio. Di conseguenza, non sarà possibile effettuare un test del DNA per determinare se fosse davvero il padre biologico di Oylum.

Il successo della serie Tradimento

Tradimento ha conquistato il pubblico italiano sin dalle prime puntate, diventando rapidamente un fenomeno televisivo. In onda in prima serata su Canale 5 dal 1° dicembre 2024, la fiction ha saputo tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori grazie a una trama intensa.

Il successo della serie è dimostrato dagli ascolti, in costante crescita.

La puntata trasmessa venerdì 26 settembre, per esempio, è stata seguita da 2.082.000 spettatori pari al 14,8% di share.