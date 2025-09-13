Le intricate vicende di Tradimento tornano su Canale 5 venerdì 19 settembre alle 21:20. In questo episodio cruciale, Dundar si riconcilia con Guzide e Tarik, organizzando una cena che sembra promettere pace e serenità. Dietro le apparenze cordiali, però, tensioni e segreti minacciano di incrinare la tranquillità. Oylum prepara i piatti preferiti di Kahraman nel tentativo di riconquistarlo, ma la sua strategia fallisce quando l’uomo le chiede di andarsene. Intanto, Tolga scopre che Oylum gli ha donato un rene, mentre Serra finisce in ospedale dopo una lite con Ipek.

Oylum cerca di trattenere Kahraman, ma lui se ne va

La cena organizzata da Dundar per riunire la famiglia sembra iniziare con i migliori auspici. Oylum, in un gesto disperato per riconquistare Kahraman, cucina i suoi piatti preferiti sperando di riaccendere la scintilla tra loro. Tuttavia, il piano non va come previsto: Kahraman rientra a casa e, deluso, chiede a Oylum di preparare le valigie. La ragazza si rifiuta di andarsene, così è Kahraman a prendere la decisione di lasciare lui stesso il tetto coniugale. Intanto, Mualla osserva con sospetto i tentativi di Oylum, consapevole che la ragazza lotta per mantenere in piedi una relazione ormai logorata.

Tolga scopre la verità sull'incidente di Serra

Tolga, tornato a casa dopo l'operazione, è sconvolto nel sapere che è stata Oylum a donargli un rene. Deciso a capire il motivo del gesto di Selin, fa visita alla ragazza in carcere, scoprendo che il suo attacco era motivato dalla gelosia per averlo visto con sua sorella. Mualla, infastidita dalla visita di Tolga, rivela a Oylum che Tolga ha messo incinta Serra. Nel frattempo, Serra, dopo uno scontro con Ipek, cade dalle scale finendo in ospedale. Nonostante i tentativi di rianimarla, la ragazza non sopravvive lasciando Tolga devastato e furioso con il padre, che accusa di aver orchestrato l’accaduto.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nella puntata di Tradimento andata in onda venerdì 12 settembre, Kahraman si era recato in ospedale per vedere Oylum, ma l'aveva trovata accanto a Tolga e, sconvolto dalla scena, era andato via senza salutare.Oylum non lo aveva visto e aveva chiesto di portarle il figlio Can, sperando così di incontrare anche Kahraman.

Tuttavia, quando Nazan e Mualla erano arrivate con il bambino, Oylum aveva capito che Kahraman stava evitando di vederla. Nel frattempo, Oltan sorvegliava il figlio in ospedale, ricevendo la visita di Ashen e Nedret che lo ringraziavano per aver vendicato il torto subito da Emrah. Guzide, però, si era mostrata delusa dalle azioni di Oltan, mentre riceveva la notizia dell'arresto di Emrah e del suo amico Kadir.