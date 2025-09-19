Nell'appuntamento della soap turca Tradimento che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 venerdì 26 settembre 2025, Oltan (Cem Bender) affronterà Ipek (Ilayda Cevik) e le dirà di aver ucciso Serra (Irem Tuncer) per evitare che potesse dare a lui un erede.

Yesim (Asena Girisken) invece, verrà importunata da un cliente anziano in presenza di Umit (Cem Surgit), che rimarrà ferito, dopo essere intervenuto in difesa della donna.

Azra scopre che Serra è deceduta a causa di Ipek

Oltan accuserà l'ex fidanzata Ipek di essere la responsabile della morte di Serra.

A tal proposito, Azra (Alize Gordum) realizzerà una copia del filmato che dimostra la colpevolezza di Ipek .

Nel contempo, durante un colloquio per un lavoro, un uomo anziano dimostrerà di essere interessato soltanto a Yesim (Asena Girisken), scatenando la furia di Umit. Quest'ultimo verrà ferito alla mano dal cliente che ha importunato la sua socia, non appena lo aggredirà.

Kadriye cacciata in malo modo dal figlio Kahraman, Tolga chiede perdono a suo padre Oltan

Successivamente, Kahraman (Berkay Ateş) si rifiuterà di parlare con sua madre Kadriye (Defne Samyeli), visto che la caccerà via in malo modo . A consolare la donna, ci penserà il suo ex amante Sezai (Ercan Kesal), assicurandole che il rapporto con suo figlio migliorerà.

Tolga (Caner Sahin) si scuserà con suo padre Oltan , per averlo accusato ingiustamente dell'omicidio di Serra.

Riepilogo sulla morte di Serra

Dopo essersi rifiutata di interrompere la sua gravidanza su ordine di Oltan, Serra si è trasferita a casa dell'amica Ipek. Con il passare dei giorni, Serra ha iniziato a trattare male Neva, la tata di Ipek, la quale stanca della situazione l'ha cacciata via. Non appena Ipek le ha intimato di trovarsi un'altra sistemazione, Serra non ha reagito affatto bene. Tra le due ragazze ha avuto inizio una violenta discussione che si è conclusa in maniera drammatica. In preda alla furia, Ipek ha spinto Serra facendola cadere accidentalmente giù dalle scale. Purtroppo, l'incidente è stato fatale: Serra ha perso la vita insieme al bambino che aspettava dal cognato Tolga a seguito di un arresto cardiaco, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici.

Dopo aver appreso che la morte di Serra è avvenuta a casa di Ipek, Tolga ha sospettato subito del padre Oltan. Non appena suo figlio l'ha accusato di aver avuto un ruolo nella tragedia, l'imprenditore si è mostrato completamente ignaro di quanto successo. Ben presto è emersa la verità: Serra è deceduta a casa di Ipek all'insaputa di Oltan. Così, Tolga non ha perso tempo, per mettere in guardia suo padre da Ipek.