Le anticipazioni di Tradimento per l'episodio in onda venerdì 5 settembre su Canale 5 alle ore 21:20 portano con sé una serie di avvenimenti sconvolgenti e ricchi di tensione. Selin, dopo aver sparato a Tolga, si trova ad affrontare le conseguenze del suo gesto e viene arrestata. La giovane si chiude in un mutismo ostinato e si rifiuta di collaborare con le autorità. Nel frattempo Tolga lotta tra la vita e la morte in ospedale, ferito gravemente. Oylum, nonostante il pericolo, decide di visitarlo clandestinamente mantenendo il segreto con la sua famiglia.

Mentre Serra sarà in fuga, Guzide cerca di scoprire la verità su Sezai e Kadriye.

Selin si chiude nel silenzio mentre Tolga è in pericolo di vita

La situazione per Selin è critica. Dopo aver sparato a Tolga, la giovane viene arrestata e portata in cella, dove sorprende tutti con il suo completo silenzio. Non chiede un avvocato e si rifiuta di testimoniare, lasciando gli inquirenti senza risposte. Questa scelta potrebbe complicare ulteriormente la sua posizione legale.

Tolga, nel frattempo, è in ospedale con ferite gravissime: i tre proiettili che l'hanno colpito lo hanno messo in condizioni critiche, e i medici stanno lottando per salvarlo. Oylum, nonostante il divieto, decide di recarsi in ospedale per stare accanto a Tolga, ma mantiene il suo gesto nascosto alla famiglia Dicleli, alimentando sospetti e tensioni familiari.

Serra in fuga e il mistero di Kadriye e Sezai

Nel caos generato dalla sparatoria, Serra è consapevole del pericolo imminente e decide di prendere in mano la situazione. Dopo aver prelevato una somma di denaro dalla cassaforte, fugge prima che Hamza, mandato da Oltan, possa raggiungerla. Serra trova rifugio da un amico, Alper, cercando di allontanarsi dai guai che sembrano inseguirla.

Nel frattempo Guzide si reca da Kadriye alla ricerca della verità sulla sua relazione con Sezai. In questo incontro Guzide vuole chiarire i propri dubbi e prendere una decisione riguardo al suo legame con Sezai.

Riepilogo della puntata precedente di Tradimento

Nella puntata precedente, andata in onda il 29 agosto, Ipek ha scoperto il matrimonio segreto tra Guzide e Sezai, affrontando la coppia con determinazione.

Nel frattempo Kahraman ha ripreso conoscenza in ospedale mentre Ipek, assetata di vendetta, ha orchestrato un piano per rubare ad Azra il portatile di Oltan. Yesim, pur avendo a disposizione il denaro della cauzione, si è rifiutata di aiutare Tarik mentre Azra ha rivelato a Tarik che la pennetta usata per ricattarlo era vuota. Guzide ha visitato Dundar per discutere di un test del DNA, mentre Serra, dopo aver chiesto invano aiuto a Oltan, ha svelato a Celin che Tolga è il padre del suo bambino, portando Selin a compiere il gesto estremo di sparare a Tolga.