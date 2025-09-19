Nei prossimi episodi della seconda e ultima stagione di Tradimento, dopo il periodo trascorso in clinica e sotto controllo con cavigliera elettronica, Selin manifesterà a Tolga la volontà di divorziare. Ingannando il marito con una scusa, riuscirà a fuggire di casa per affrontare Ipek, colpevole della morte della sorella Serra.

Selin fugge di casa, Tolga si pente di aver aiutato la moglie

Dopo essere stata scagionata e aver trascorso qualche settimana in una clinica psichiatrica, su ordine del giudice, Selin dovrà indossare una cavigliera elettronica, mentre suo marito Tolga sarà il suo tutore legale.

A proposito di quest’ultimo, Selin gli farà presente di voler mettere fine al loro matrimonio, visto che non ha fatto altro che procurare a entrambi sofferenze. Successivamente, sorprenderà Tolga chiedendogli di accompagnarla al cimitero per far visita alla tomba della sorella Serra.

Selin gli chiederà di modificare il segnale GPS del suo dispositivo per far credere di trovarsi in casa durante la loro visita al cimitero. Tolga acconsentirà, ma si pentirà ben presto, visto che Selin scapperà facendo perdere le sue tracce.

Selin maledice Ipek dopo aver scoperto che è la responsabile della morte di sua sorella Serra

Selin non vorrà andare in cimitero, ma a casa di Ipek. È stata Azra a dirle che è la responsabile della morte di Serra.

In preda alla furia, Selin aggredirà la donna, mettendole le mani al collo, ma non la ucciderà, poiché sa che aspetta un bambino da Oltan.

Prima di andarsene via, Selin maledirà Ipek, facendole presente che tutto il male che ha fatto agli altri le si ritorcerà contro prima o poi. A quel punto, Selin tornerà a casa e farà sapere a Tolga di essersi scagliata contro Ipek.

Riepilogo sull’arresto di Selin

Selin è rimasta sconvolta quando sua sorella Serra le ha confessato di aspettare un figlio da suo marito Tolga. Spinta dalla gelosia e dal dolore per essere stata tradita, si è presentata nell’ufficio di Tolga armata di pistola. Completamente fuori di sé, ha sparato contro il marito riducendolo in fin di vita.

Convinta di averlo ucciso, Selin ha provato a suicidarsi, ma non è riuscita nel suo intento. Mentre Tolga è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, Selin è finita in carcere con l’accusa di omicidio. Successivamente, Oylum ha deciso di salvare la vita a Tolga donandogli il suo rene. Dopo essere sopravvissuto, Tolga ha chiesto a suo padre Oltan di far scagionare Selin, ma in cambio gli ha promesso di allontanarsi dall’ex fidanzata Oylum.