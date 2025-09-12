Nella puntata serale di Tradimento che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 19 settembre 2025, si assisterà alla morte di Serra Atamanoğlu (Irem Tuncer), che avverrà a seguito di una violenta lite con Ipek Okuyan (İlayda Çevik).

Tolga Kaşifoğlu (Caner Sahin) accuserà suo padre Oltan (Cem Bender), di essere il responsabile della tragedia.

Oylum apprende che Serra aspetta un figlio da Tolga

Dopo l'intervento per donare un rene a Tolga, Oylum si rifiuterà di lasciare il tetto coniugale su richiesta del marito Kahraman. Mentre quest’ultimo se ne andrà via di casa, Oltan rivelerà a Tolga che è stata la sua ex Oylum a salvargli la vita.

Successivamente, Tolga farà visita alla moglie Selin in carcere, la quale gli dirà di averlo ridotto in fin di vita per averla tradita con sua sorella Serra. Inoltre, Tolga si recherà anche da Mualla per ringraziare Oylum, la quale si rifugerà a casa della madre Guzide, appena scoprirà che il suo ex ha messo incinta Serra.

Serra perde la vita, Nazan sottrae il piccolo Behran a Mualla

Nel contempo, Ipek manderà via Serra dal suo appartamento, per aver trattato male la sua tata Neva. Inizierà un'accesa discussione tra le due, che arriveranno persino a spintonarsi, fino a quando Serra cadrà dalle scale. Nonostante il ricovero d’urgenza in ospedale, Serra perderà la vita insieme al bambino che aspettava.

Tolga si scaglierà contro suo padre Oltan, con la convinzione che sia coinvolto nella morte di sua cognata.

Quando il suo ex fidanzato Oltan la metterà alle strette, Ipek negherà di aver ucciso Serra. Ben presto, Azra analizzerà i filmati delle telecamere di sicurezza e scoprirà che è stata proprio Ipek a far cadere Serra giù dalle scale.

In seguito, Nazan farà ricongiungere il piccolo Berhan con la madre Oylum, dopo averlo sottratto a sua zia Mualla. Sempre a proposito di Nazan, poco dopo si recherà a casa di Kadriye, che le rivelerà di essere la madre biologica di Kahraman. Intanto, quest’ultimo continuerà ad amare Oylum, pur avendo deciso di divorziare.

Oltan aveva chiesto a Serra di abortire

Nelle puntate precdenti della soap, dopo aver chiesto i soldi a sua sorella Selin, Serra ha preteso di ricevere una grossa cifra da Oltan. Appena l’imprenditore si è rifiutato di aiutarla, Serra l’ha spiazzato dicendogli di aspettare un bambino da suo figlio Tolga. A quel punto, Oltan ha obbligato la ragazza a interrompere la gravidanza, in cambio di dieci milioni di dollari e le ha ordinato di lasciare la Turchia. Non appena è tornata a casa, Serra ha fatto sapere anche a sua sorella Selin che lei e Tolga diventeranno genitori. Furiosa per essere stata tradita, Selin si è presentata nell’azienda di suo marito Tolga e lo ha ferito gravemente.