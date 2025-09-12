La soap opera Tradimento chiude i battenti con le puntate conclusive della seconda e ultima stagione. Malgrado il buon successo riscosso in Turchia e gli ottimi numeri che sta continuando a ottenere anche in Italia, in patria si è scelto di non andare oltre le due stagioni di programmazione.

Una brutta notizia per tutti gli appassionati delle vicende di Guzide, i quali dovranno dire addio ai loro beniamini al più presto, dato che il finale di sempre della serie turca è in programma entro il mese di novembre su Canale 5.

Il successo della soap opera Tradimento

Nel venerdì sera di Canale 5 prosegue l'appuntamento con Tradimento, la serie turca rivelazione della passata stagione televisiva che ha fatto registrare ascolti in costante crescita, fino a sfiorare la soglia dei 2,8 milioni di spettatori.

Un successo che sta proseguendo anche in queste settimane: dopo la pausa estiva, la soap ha saputo subito riprendersi il gradimento del suo pubblico, arrivando a toccare nuovamente la soglia del 15-16% di share nella fascia serale.

In daytime, invece, Mediaset ha scelto di non riproporla così da non sprecare troppi episodi, concentrandoli in primis nella fascia serale.

La soap Tradimento chiude con la seconda stagione a novembre 2025

Tuttavia, il gran finale di Tradimento si avvicina a passi spediti, dato che la seconda stagione sarà anche quella finale.

In Turchia, infatti, si è scelto di non andare avanti con una terza stagione di Tradimento malgrado il buon successo di spettatori registrato nel corso dei vari mesi di programmazione.

In Italia, quindi, l'atteso finale di sempre della soap sarà trasmesso entro il mese di novembre: la stagione autunnale segnerà lo stop definitivo per le vicende di Guzide e Tarik nella fascia del prime time, dopodiché non si esclude che possano decidere di rispolverare l'appuntamento con Io sono Farah, l'altra serie turca di successo lanciata questa estate, sospesa poi per l'eccessivo numero di soap già in onda in quel periodo.

Guzide riesce a far chiarezza sul suo passato e scopre la verità sul figlio

Intanto, le anticipazioni sull'atteso finale di Tradimento rivelano che Guzide riuscirà finalmente a mettere un po' di chiarezza nella sua vita e nel suo passato.

La donna scoprirà tutta la verità sul figlio biologico: dopo la confessione di Tarik, si metterà alla ricerca del ragazzo ma dovrà scontrarsi con un altro brutto colpo di scena.

Quel bambino, nato con delle malformazioni fisiche, non c'è più: i suoi genitori adottivi le faranno sempre che è deceduto dopo aver combattuto per anni con la sua malattia. L'ennesimo colpo al cuore per la protagonista femminile della soap, che si mostrerà disperata.