Le anticipazioni di Tradimento annunciano l’emergere di nuove verità destinate a provocare forti sconvolgimenti. Nella puntata in onda venerdì 26 settembre alle 21:40 su Canale 5, Selin scoprirà la prematura morte di sua sorella Serra e, sconvolta dalla notizia, darà in escandescenze e distruggerà la cella del carcere in cui è detenuta. Nel frattempo, Guzide verrà a sapere che Kahraman è il figlio di Kadriye e deciderà di affrontare Sezai per ottenere spiegazioni. Umit e Yesim, durante un colloquio di lavoro, si imbatteranno invece in un uomo dal comportamento molesto e inappropriato nei confronti di Yesim, suscitando la decisa reazione di Umit.

Selin devasta la cella in cui è rinchiusa

Selin riceverà una notizia sconvolgente mentre si troverà in carcere: scoprirà che sua sorella Serra è morta. La rivelazione la porterà a perdere il controllo, e sfogherà la sua rabbia e disperazione distruggendo la cella in cui è rinchiusa. Nel frattempo, emergerà un nuovo segreto destinato a scuotere profondamente Guzide: verrà a conoscenza delle vere origini di suo genero Kahraman, scoprendo che è il figlio di Kadriye. La notizia la destabilizzerà e la spingerà ad affrontare Sezai, mettendolo di fronte alla verità.

Umit aggredisce un uomo per proteggere Yesim

Continueranno le vicende di Umit e Yesim, sempre più affiatati nei loro progetti professionali.

Si presenteranno a un colloquio di lavoro, dove si troveranno di fronte a un cliente dal comportamento ambiguo e sgradevole. L’uomo non si mostrerà interessato all’incarico da affidare loro, ma cercherà di avvicinarsi a Yesim con atteggiamenti inappropriati. Di fronte a questa situazione, Umit perderà la calma e reagirà con forza, arrivando ad aggredire il cliente per difendere Yesim. Intanto, Oylum e Mualla continueranno a scontrarsi, incapaci di trovare un punto d’incontro. Durante una delle loro accese discussioni, Oylum minaccerà Mualla di rivelare pubblicamente la vera paternità di Can, nato dalla relazione con Tolga e non dal matrimonio con Behram.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Oylum ha donato un rene a Tolga

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Oylum ha appreso delle gravi condizioni di Tolga, lasciandosi andare alla disperazione e pregando per la sua salvezza. La ragazza ha anche effettuato gli esami necessari per verificare la possibilità di donargli un rene e, una volta confermata la compatibilità, si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Oltan ha scoperto che Serra è incinta di Tolga. Di fronte alla notizia, ha cercato di convincere la ragazza ad abortire, arrivando persino a offrirle del denaro per farlo.