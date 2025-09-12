Nella puntata di Tradimento, in onda venerdì 19 settembre, Kahraman deciderà di andarsene di casa. Il giovane, seppur ancora molto innamorato della moglie, non sopporterà l'idea che lei sia ancora legata a Tolga. Serra, in seguito alla caduta dalle scale provocata da Ipek, perderà la vita. La sua morte sconvolgerà Tolga che accuserà il padre Oltan di esserne il responsabile.

Kahraman vuole divorziare da Oylum e se ne va di casa

La puntata del 19 settembre riprenderà dal momento in cui Serra ha annunciato di aspettare un bambino da Tolga. Quest'ultimo riuscirà finalmente a riprendersi dopo il trapianto e verrà a sapere da Oltan che è stata Oylum a donargli il rene.

La figlia di Guzide, tornata a casa dopo la donazione si cimenterà in cucina, preparando al marito i suoi piatti preferiti. Non appena Kahraman farà ritorno nella sua abitazione, chiederà alla moglie di fare le valigie e andarsene. Oylum si rifiuterà di farlo, pertanto sarà Kahraman a prendere l'iniziativa di lasciare casa, dicendole di voler divorziare da lei. Tolga, dopo essere uscito dall'ospedale, andrà a far visita a Selin in carcere e lei gli dirà di avergli sparato dopo aver saputo che lui ha messo incinta Serra.

In un secondo momento, Tolga si recherà da Mualla per ringraziare Oylum di avergli salvato la vita. Sarà proprio in tale circostanza che Mualla rivelerà a Oylum che Serra aspetta un bambino dal giovane.

Tolga accusa Oltan della morte di Serra ma è stata Ipek a spingerla dalle scale

Kahraman soffrirà molto per la decisione di divorziare da Oylum visto che i suoi sentimenti per la moglie sono ancora vivi. Mualla invece, rivelerà a Nazan che Kadriye è la madre di Kahraman. Serra sarà ospite a casa di Ipek ma la convivenza tra le due sarà intollerabile. Durante un'accesa discussione, la figlia di Sezai spingerà Serra dalle scale. La sorella di Selin verrà portata d'urgenza in ospedale dove però poco dopo morirà. Ipek negherà ogni coinvolgimento nella morte della ragazza ma Azra riuscirà ad entrare in possesso dei filmati della videosorveglianza che dimostreranno che è stata Ipek a spingere Serra dalle scale.

Azra salverà una copia del filmato e cancellerà i video originali: il tutto per ricattare Ipek. Tolga invece, accuserà il padre Oltan di essere responsabile della morte di Serra.

Quando ci sarà il gran finale di Tradimento

Tradimento continua a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 ogni venerdì in prima serata. La dizi turca fa registrare ogni settimana una media di 2 milioni di telespettatori e uno share intorno al 15%. Per il gran finale, atteso tra novembre e dicembre, c'è già da ora grandissima attesa.