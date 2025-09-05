"Can è tuo figlio": con queste parole Oylum si commuoverà al capezzale di Tolga nella puntata di Tradimento di venerdì 12 settembre: lui, però, sarà in coma dopo il trapianto e non potrà sentirla.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman andrà a trovare Oylum e le porterà dei palloncini, ma quando la vedrà piangere accanto a Tolga cambierà idea. L'uomo andrà via in preda alla delusione e Oylum non si accorgerà di niente. La ragazza, tuttavia, continuerà a chiedersi come mai suo marito non sia ancora andato a trovarla.

Oylum donerà il suo rene a Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum andrà contro la famiglia pur di donare il suo rene a Tolga e salvargli la vita. In un primo momento, ad appoggiare la ragazza sarà soltanto Guzide, ma poi anche Kahraman le prometterà che le starà vicino. Per il nipote di Mualla sarà uno sforzo grandissimo, perché non potrà dimenticare che Oylum ancora una volta non ha voltato le spalle a Tolga. L'operazione riuscirà perfettamente e al suo risveglio Oylum chiederà subito notizie di Tolga a Guzide che la rassicurerà: "Ci vorrà un po' di tempo, è in terapia intensiva ma sta bene". Kaharaman sarà ancora titubante nei confronti di sua moglie e non sarà presente al suo risveglio, ma Nazan lo convincerà ad andare da lei.

L'uomo si deciderà a ricominciare con Oylum e si presenterà in ospedale con dei palloncini per augurare una pronta guarigione a sua moglie e dimostrarle che il suo amore supera tutto. Kahraman arriverà in corridoio con il dono per Oylum e sarà molto deluso nel vedere la ragazza al capezzale di Tolga. Vedere sua moglie, in lacrime, accanto al letto del suo rivale, sarà troppo da sopportare per Kahraman che andrà via lasciando i palloncini salire fino al soffitto.

La visita toccante di Oylum a Tolga

Nella puntata di Tradimento di venerdì 12 settembre, Oylum non si accorgerà della visita di Kahraman e resterà accanto a Tolga ancora un po'. "Can è tuo figlio", gli dirà tra le lacrime anche se lui non potrà sentirla perché sarà in coma.

Oylum continuerà a dire a Tolga tutto quello che non gli ha detto prima: "Un giorno Can saprà che è tuo figlio", dirà prendendogli la mano, "Guarisci presto, ti prego". Oylum penserà di poter tenere nascosto questo toccante incontro a Kahraman e si domanderà come mai suo marito non sia ancora andata a trovarla. Guzide si prenderà cura di sua figlia che le chiederà di poter telefonare a Kahraman. Quest'ultimo risponderà con freddezza, anche se non rifiuterà di andare a trovare Oylum in ospedale con Can. La ragazza si accorgerà della forte distanza di Kahraman, ma penserà che l'uomo sia ancora infastidito dalla sua scelta del trapianto.

Perché Tolga è in gravi condizioni?

Nelle puntate precedenti, Serra ha rivelato a Selin che aspetta un figlio da Tolga.

La ragazza, in preda alla rabbia per il tradimento, è corsa in ufficio da suo marito e ha fatto fuoco contro di lui. Le condizioni di Tolga sono apparse sin da subito disperate e Oltan ha temuto di perderlo per sempre. I medici hanno dato solo una speranza all'imprenditore: un trapianto di rene. Trovare un donatore, però, non è stato facile per Oltan che si è accorto all'improvviso dell'inutilità del denaro di fronte a problemi così grandi. A salvare la situazione è arrivata Oylum, disposta a donare l'organo al padre di suo figlio.