Nella nuova puntata di Tradimento in onda venerdì 12 settembre, l'intera famiglia si oppone alla scelta di Oylum di donare un suo rene a Tolga, in particolare Kahraman che decide comunque di starle accanto durante l’intervento chirurgico.

Tuttavia, ha già preso la decisione di mettere fine al matrimonio non appena la ragazza si sarà ripresa. Intanto, Serra confessa ad Alper di voler dare alla luce il figlio di Tolga, nella speranza di poter accedere a parte della sua eredità.

Azra dice a Selin che Oylum ha donato un rene a Tolga

Tolga viene sottoposto al trapianto di rene, grazie alla donazione fatta da Oylum.

In ospedale, tutti i familiari attendono con ansia l’esito dell’operazione, insieme a Oltan. Azra intanto fa visita a Selin in carcere e le rivela che Oylum ha donato un rene a suo marito Tolga. La notizia sconvolge profondamente Selin.

Nel frattempo, Dundar si reca a casa di Guzide, ma trova solo Yesim. Lei cerca di trattenerlo lì, evitando però di dirgli che Guzide è in ospedale e nascondendogli le vere ragioni. Serra, in seguito, organizza una conferenza stampa in cui dichiara pubblicamente di aspettare un figlio da Tolga, esibendo anche il risultato del test del DNA. La famiglia di Guzide viene a sapere della conferenza mentre si trova in ospedale, in attesa di notizie sull’intervento. Ozan, tuttavia, non crede alle parole di Serra, convinto che sia tutta una messinscena.

La notizia raggiunge anche Mualla, Ilknur e Ipek attraverso i notiziari: tutte e tre restano scioccate e indignate. Kahraman, sempre più turbato, decide di lasciare l’ospedale con la ferma intenzione chiudere definitivamente la storia d'amore con Oylum. Lo comunica con rabbia anche a Mualla.

Kahram assiste ad una scena sconvolgente

Più tardi, Kahraman si presenta in ospedale, ma trova Oylum nella stanza di Tolga, in lacrime, mentre gli tiene la mano. Ferito e deluso dalla scena, se ne va senza rivolgerle la parola. Oylum, confusa per la sua assenza, lo chiama per chiedergli di portarle il piccolo Can, sperando così di vedere anche lui.

Il giorno successivo, Nazan e Mualla arrivano in ospedale con il bambino, ma Oylum capisce subito che Kahraman ha evitato di accompagnarli e che non vuole incontrarla.

Oltan, nel frattempo, veglia sul figlio in attesa che si risvegli, quando viene raggiunto da Ashen e Nedret, che lo ringraziano per aver fatto giustizia contro Emrah. Tuttavia, Guzide assiste alla scena e resta amareggiata dal comportamento adottato da Oltan.

Proprio in quel momento, riceve una telefonata da Esra che la informa dell’arresto di Emrah e del suo amico Kadir. Una volta dimessa, Oylum chiede di tornare nella sua casa. Lì, si imbatte in Kahraman, il quale le conferma con distacco di essere stato in ospedale e di averla vista mentre era accanto a Tolga.

Tradimento ad un passo dal finale non delude negli ascolti

La dizi turca Tradimento si avvia verso la conclusione con le ultime puntate che andranno in onda con molta probabilità fino all'autunno.

La serie con protagonista l'amata Vahide Percin nei panni della giudice Guzide Ozguder non ha mai deluso in termini di ascolti tv. Dopo la pausa estiva, i nuovi episodi sono stati seguiti da una media di 1.983.000 spettatori pari al 14.6% di share.