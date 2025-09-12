Selin rivelerà a Tolga perché voleva togliergli la vita nella puntata di Tradimento in onda venerdì 19 settembre: "Hai messo incinta Serra".

Le anticipazioni rivelano che per Tolga sarà sconvolgente sapere che Serra aspetta un figlio da lui. Il giovane si renderà contro che Selin ha agito per l'ennesima delusione e non se la sentirà di andare avanti con le accuse. Nel frattempo, Oltan farà inaugurare un asilo che porta il nome di Oylum. La sorpresa renderà la ragazza molto felice.

Il ritorno a casa di Tolga e Oltan

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che Tolga riuscirà a superare il trapianto e tornerà a casa con Oltan.

Il ragazzo sarà ancora molto debole, ma suo padre saprà come prendersi cura di lui e lo metterà a riposo assoluto. Tolga avrà una sola domanda per suo padre: "Chi mi ha donato il rene?". L'imprenditore esiterà a rispondere, ma poi si renderà conto che Tolga lo avrebbe scoperto comunque e glielo dirà: "È stata Oylum". Per lui sarà un'emozione immensa e chiederà a Oltan di dargli subito il telefono per chiamare la ragazza. Kasifoglu non permetterà a suo figlio di sentire Oylum: "Non farmi pentire di quello che ti ho detto". Successivamente, Oltan andrà via e Tolga ne approfitterà per uscire e andare in carcere a trovare Selin. Per il ragazzo sarà molto importante capire cosa l'ha spinta a premere il grilletto e per questo chiederà un colloquio con sua moglie.

"Meritavo di morire?", chiederà a Selin che sarà ancora molto arrabbiata con lui. "Posso accettare i tuoi inganni, il suo amore per Oylum", dirà la ragazza, "Ma mi hai fatto il male più grande che potevi farmi". Tolga non riuscirà ancora a capire il senso delle parole di Selin che sarà più chiara: "Sei andato a letto con Serra". urlerà in lacrime. Tolga non crederà alle sue orecchie e negherà con forza, ma Selin insisterà e gli dirà anche che sua sorella è incinta e ci sono le prove del Dna.

Tolga non ricorderà nulla della notte con Serra

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 19 settembre, Oltan andrà a prendere Oylum dalla villa per portarla in un posto a sorpresa. La ragazza non immaginerà neanche cosa ha fatto l'uomo per ringraziarla di aver salvato la vita a Tolga.

Oylum si troverà all'inaugurazione di un asilo che porta il suo nome e resterà senza parole per la gioia. Oylum abbraccerà Oltan e lo ringrazierà: "Non ho mai ricevuto un regalo così prezioso". Quando Tolga rivedrà suo padre, gli racconterà quello che gli ha detto Serra: "Io non ricordo nulla di quella notte", spiegherà, "Sono stato ingannato". Oltan però non potrà fare nulla per aiutare suo figlio e gli dirà che ha già fatto rifare i test da laboratori di fiducia. "Il figlio di quella ragazza è tuo, è inutile negarlo", dirà Oltan. Tolga comprenderà la rabbia di Selin e comunicherà a suo padre che non procederà contro di lei per avergli sparato. Appena potrà, Tolga andrà a bussare a villa Dicleli chiedendo di Oylum.

Nonostante l'ostilità della famiglia, Tolga entrerà in casa per parlare con la sua amata: "Mi hai salvato la vita", dirà con le lacrime agli occhi, "Non potrò mai ringraziarti abbastanza". Mualla arriverà subito per cacciare Tolga, ma prima rivelerà a Oylum che Tolga ha messo incinta sua cognata.

Il grande gesto d'amore di Oylum per Tolga

Nelle puntate precedenti, Selin ha fatto fuoco contro Tolga e le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. Il ragazzo, colpito per ben tre volte, ha lottato tar la vita e la morte e il chirurgo ha dovuto asportare un rene. Il medico ha spiegato a Oltan che l'unica speranza per Tolga è il trapianto di rene, ma trovare un organo compatibile in pochi giorni si è dimostrata un'impresa impossibile.

A salvare la situazione ci ha pensato Oylum che è andata contro la famiglia per donare il suo rene a Tolga. La ragazza ha fatto questa scelta d'amore peri l padre di suo figlio, ignara del motivo che ha spinto Selin a sparare. Oltan, infatti, è stato molto attento affinché Oylum non sapesse che Serra aspetta un figlio da Tolga. L'uomo temeva che la ragazza cambiasse idea e rinunciasse al trapianto. I Dicleli hanno saputo tutto quando Oylum era già in sala operatoria e questo ha portato all'ennesimo scontro.